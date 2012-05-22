تخریب چند مغازه با گودبرداری غیراصولی/ سقوط زن 80 ساله در چاهک 3متری

به گزارش خبرگزاری مهر، انفجار گاز شهری و بروز آتش سوزی در یک ساختمان مسکونی سه طبقه واقع در منطقه افسریه تهران مقارن ظهر امروز منجر به سوختگی شدید یک نفر و ببار آمدن خسارت مالی شد.وقوع این حادثه ساعت 12:23دقیقه امروز به سامانه 125 اطلاع داده شد که در پی آن ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 15 را به محل حادثه درکوی افسریه، خیابان بین 15متری اول ودوم اعزام کرد.

به گفته رئیس ایستگاه 15 سازمان آتش نشانی تهران، این حادثه در طبقه اول ساختمان مسکونی سه طبقه رخ داد و منجر به بروز آتش سوزی در این طبقه شد.محمد مونسان افزود: براثرشدت انفجار شیشه ها ی در و پنجره تمامی طبقات این ساختمان و نیز ساختمان های مجاور شکست وهم چنین با تخریب بخشی از دیوارهای محل انفجار و فروریختن آن به داخل کوچه یک خودروی سواری نیز دچار خسارت شد.

وی گفت: یکی از ساکنان نیز که هنگام انفجار در داخل آپارتمان بود دچار سوختگی و مصدومیت شد که برای انتقال به مرکز درمانی در اختیار امدادگران اورژانس قرار گرفت.

رئیس ایستگاه آتش نشانی در مورد نحوه عملیات نیروها دراین حادثه اظهارداشت: آتش نشانان همزمان با قطع کردن جریان برق و گاز و ایمن کردن محل حادثه، از تجهیزات خاموش کننده و لوله های آبرسان استفاده کردند و موفق شدند آتش سوزی را در کمترین زمان ممکن کاملا خاموش و از سرایت آن به طبقات دیگر جلوگیری کنند.

وی درخصوص علت بروز این حادثه گفت: هم اکنون کارشناسان آتش نشانی با حضور در محل حادثه در حال بررسی برای علت یابی این انفجار و میزان خسارت وارده ناشی از آن هستند

لوازم مستعمل پارکینگ را به آتش کشید

شعله‌های آتشی که پارکینگ یک ساختمان مسکونی را در بر گرفته بود با عملیات سریع آتش نشانان مهار و از گسترش آن جلوگیری شد.

این حادثه مقارن ظهر امروز در پارکینگ ساختمان 5 طبقه مسکونی در کوی جنت آباد، خیابان چهارباغ رخ داد و به دنبال اعلام آن به سامانه 125 بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 27 ساعت 12:42دقیقه امروز راهی محل حادثه شدند.

به گفته سید ابراهیم نادرپور فرمانده آتش نشانان اعزامی، از داخل پارکینگ این ساختمان شعله آتش و دود غلیظی خارج می‌شد که آتش نشانان بی درنگ به کانون آتش سوزی نزدیک شده وبا بکارگیری تجهیزات ایمنی و خاموش کننده، شعله‌های آتش را قبل از گسترش آن به طبقات فوقانی مهار و خاموش کردند.

وی افزود: آتش نشانان پس از مهار کامل آتش با بکارگیری فن فشار قوی، دود حاصل از این آتش سوزی را هم تخلیه کردند.

این فرمانده آتش نشانی علت حادثه را افتادن شی مشتعل بر روی مواد قابل اشتعال اعلام کرد و افزود: مقداری لوازم مستعمل از قبیل لباس، کاغذ، چوب، لاستیک و... در گوشه ای از پارکینگ وجود داشت که همین اجناس با افتادن شی مشتعل ابتدا دچار کندسوزی شده و سپس به طور کامل شعله ور شده بود.



سقوط زن 80 ساله در چاهک 3متری

بانوی هشتاد ساله ای بر اثر سقوط در چاه منزل مسکونی مجروح و روانه بیمارستان شد.

شاهدان حادثه با دیدن صحنه سقوط پیرزنی به داخل چاهک منزل، با سامانه 125 آتش نشانی تماس گرفته ودرخواست کمک کردند که با هماهنگی ستاد فرماندهی آتش نشانی بی درنگ آتش نشانان ایستگاه 17 درساعت 20:10 دقیقه شب گذشته به سوی محل حادثه در منطقه شمیران نو، خیابان یازدهم شرقی خیابان نیلوفرحرکت کردند.

شهرام سهامی فرمانده آتش نشانان اعزامی در مورد این حادثه گفت: محل حادثه یک ساختمان مسکونی به وسعت 60 مترمربع بود که در قسمت راهرو و جلوی در ورودی آن چاهکی به عمق 3 متر حفر شده بود.

وی افزود: آتش نشانان به هنگام رسیدن به محل حادثه، با شنیدن اظهارات اهالی دریافتند که یک نفر در داخل این چا هک سقوط کرده است.

سهامی تصریح کرد: یکی ازنیروهای عملیاتی با برداشتن تجهیزات لازم و با یاری دیگر همکاران خود بلافاصله به داخل چاهک رفته و مشاهده کرد بانوی مسنی در چاه افتاده و از درد بخود می پیچد.

وی ادامه داد: مصدوم با رعایت اصول ایمنی توسط آتش نشانان از عمق سه متری چاه بیرون آورده و به وسیله خودروی عبوری به بیمارستان انتقال داده شد.

این فرمانده آتش نشانی علت سقوط فرد در چاهک را بی احتیاطی و کهولت سن و نیز نداشتن در پوش مناسب برروی چاهک ذکر کرد

رانندگان اتوبوس آتش نیسان را خاموش کردند



رانندگان اتوبوس های بی آر تی، آتش سوزی در وانت بار یخچالدار را در خیابان دماوند خاموش کردند.در پی آتش سوزی در خودرو وانت بار یخچالدار در خیابان دماوند، تقاطع نیروی هوایی رهگذران وقوع این آتش سوزی را به سامانه 125 آتش نشانی اطلاع دادند که بیدرنگ ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران زنگ ایستگاه 31 را ساعت 5:55 بامداد امروز به صدا درآورد و آتش نشانان بلافاصله بسوی آدرس اعلام شده حرکت کردند.

اکبر شیرین سخن فرمانده آتش نشانان گفت: در محل حادثه یک دستگاه وانت بار یخچال دار از ناحیه موتور دچار آتش سوزی شده بود که دو راننده خطوط اتوبوسرانی " بی آر تی" با خاموش کننده دستی اهدایی سازمان آتش نشانی که آموزش های عمومی سازمان آتش نشانی را فراگرفته بودند آتش را با دو دستگاه خاموش کننده مهار کردند وآتش نشانان نیز ضمن قطع برق باطری و جلوگیری از نشت بنزین محل را ایمن ساختند.

در بررسی ها مشخص شد آتش سوزی در اثر اشکال فنی در سیستم سوخت رسانی و ریزش بنزین بر روی موتور داغ ایجاد شده بود.

نجات سه سرنشین خودرو از میان آهن پاره ها

در جریان برخورد شدید یک کامیون کمپرسی با خودرو سواری در خیابان پاسداران سه نفر درون خودرو محبوس شدند.

در پی وقوع این حادثه در خیابان پاسداران تقاطع دولت رانندگان خودروهای عبوری با سامانه 125 آتش نشانی تماس گرفتند و ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران بلافاصله زنگ ایستگاه 61 را ساعت 1:22 بامداد به صدا درآورد و آتش نشانان به بسوی محل حادثه حرکت کردند.رضا امیر کلاهی فرمانده آتش نشانان گفت: در محل مورد نظر مشاهده شد یک دستگاه کامیون کمپرسی در هنگام ورود به خیابان دولت با یک دستگاه خودرو سواری برخورد کرده و سه سرنشین آن درون خودرو محبوس شده بودند.

وی درادامه افزود: آتش نشانان بی درنگ با ابزار ویژه نجات که همراه نجاتگران از ایستگاه6 اعزام شده بودند درب خودرو را باز کرده و سه مصدوم آن بنام های (امیرعباس- م و محمد علی – ا) 24 ساله و (محمد –ص) 23 ساله را از خودرو آسیب دیده خارج و برای اعزام به مرکز درمانی داخل آمبولانس اورژانس قرار دادند.

گودبرداری غیراصولی چند مغازه را خراب کرد

ستاد فرماندهی آتش‌نشانی ساعت 4:06 دقیقه صبح امروز با دریافت خبر گودبرداری غیراصولی بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه 74 و نجات8 را به محل حادثه درخیابان کوهسار خیابان ادهمی اعزام کرد.

بهرام علی بکی افسرآماده منطقه4 با اشاره به گودبرداری غیراصولی در این حادثه گفت: گودبرداری غیر اصولی و غیر قانونی یک باب مغازه آلومینیوم فروشی و رعایت نکردن نکات ایمنی، باعث ریزش دیواره ها و تخریب مغازه های همجوار شد که بر اثر این تخریب علمک گاز شکسته و بوی نشت شدیدآن از فاصله دور استشمام می شد.

وی افزود: آتش نشانان بی درنگ پس از ایمن سازی محل و با کشیدن نوار احتیاط و مسدود کردن مسیر به دلیل احتمال وقوع حوادث دیگر با بکارگیری تجهیزات نجات از نشت گاز جلوگیری کرده و اقدام به برداشت آوار کردند.

همچنین آتش نشانان با بررسی های به عمل آمده از محل و اطمینان خاطر از عدم وجود شخص در زیر آوار، باحضور عوامل گاز و شهرداری بعد از دادن تذکرات ایمنی و ایمن سازی محل به ماموریت خود پایان دادند.