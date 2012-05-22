به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فاضلی در این رابطه اظهار داشت: سعید عادلی و محمد رستمی دو پاروزن لرستانی هستند که به ترتیب موفق به حضور در اردوی تیم ملی برای مسابقات روئینگ قهرمانی جهان و مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا شده‌اند.

وی عنوان کرد: اردوی تیم ملی قایق‌رانی کشورمان از صبح روز سوم خرداد تا بعدازظهر روز بیست و سوم خردادماه به مدت 3 هفته در استانهای آذربایجان غربی و کرمانشاه برگزار می‌شود.

نفرات برتر دوچرخه‌سواری تریال خرم‌آباد مشخص شدند

یک دوره مسابقه دوچرخه‌سواری تریال به مناسبت سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر در پیست تریال واقع در جنب زمین گلف دریاچه کیو خرم‌آباد با حضور 15 رکاب‌زن برگزار شد.

این مسابقات با دوچرخه‌های تریال که پیست آن نیاز به امکانات مناسب و خاص دارد در دو رده نوجوانان و جوانان برگزار شد که در بخش نوجوانان ایمان بیگی، رضا خزایی و شایان بهرامی به ترتیب عناوین اول تا سوم را کسب کردند.

همچنین در بخش جوانان، آرمان لاله‌زاری زودتر از سایرین از خط پایان گذشت و اول شد و رضا فلاحی و ایوب سالاری نیز در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

قضاوت برگزاری این مسابقات بر عهده حمیدرضا یاری، عبدالله میرزایی، حجت‌الله یاراحمدی و مهران رشیدی بود و در پایان مبلغ 6 میلیون ریال جوایز نقدی همراه با احکام قهرمانی توسط رئیس هیأت دوچرخه‌سواریی شهرستان خرم‌آباد به نفرات برتر اهدا شد.

برنامه صعود هیئت کوه‌نوردی لرستان

هیئت کوهنوردی استان لرستان طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در تاریخ چهارم خردادماه به مناسبت سال‌روز آزادی خرمشهر در منطقه سفیدکوه روستای چم‌تکله برای صعود به قله کربهی سفیدکوه، صعود استانی برگزار می شود.

دعوت دو رزمی‌کار لرستانی به اردوی تیم ملی

رئیس هیئت ورزش‌های رزمی استان لرستان از دعوت دو رزمی‌کار این استان به اردوی تیم ملی کشورمان خبر داد.

ایرج محمدی اظهار داشت: از سوی کمیته فنی فدراسیون ورزش‌های رزمی، مصطفی حسنوند و مهرداد لطفی‌نیا به اردوی آمادگی تیم ملی برای شرکت در مسابقات جهانی 2012 کیک‌بوکسینگ که در کشور یونان برگزار می‌شود دعوت شدند.

وی افزود: این ورزشگاران در اردوی انتخابی تیم ملی که در تهران برگزار شد بر همه رقبایشان غلبه کردند.