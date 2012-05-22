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۲ خرداد ۱۳۹۱، ۲۰:۳۸

اژدری خبر داد:

کاهش 15 درصدی مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده ای در مازندران

کاهش 15 درصدی مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده ای در مازندران

ساری- خبرگزاری مهر: دبیر شورای ترافیک مازندران از کاهش 15 درصد مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده ای سال گذشته در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان اژدری عصر سه شنبه درجلسه شورای ترافیک مازندران در سالن شماره دو استانداری با بیان اینکه تصادف جاده ای در سال 90 کاهش یافته است گفت: آمار مرگ و میر در این سال 15 درصد کاهش یافته است.

وی افزود: تصادفات جاده ای برون شهری حدود 11 درصد، داخل شهری 17 درصد و راه روستایی حدود 36 درصد در سال گذشته کاهش یافته است.

اژدری گفت: تلفات ناشی از مرگ میر در سال گذشته از هزار و44 نفر به 892  نفر درسال 90 رسیده است.

وی همچنین از کاهش 9 درصدی مصدومان در تصادفات جاده ای استان در سال 90 خبر داد.

مازندران از استانهای مسافرخیز کشور بوده که در سال بالغ بر 15 میلیون گردشگر به این استان سفر می کنند.

کد مطلب 1609424

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