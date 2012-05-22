کاهش 15 درصدی مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده ای در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان اژدری عصر سه شنبه درجلسه شورای ترافیک مازندران در سالن شماره دو استانداری با بیان اینکه تصادف جاده ای در سال 90 کاهش یافته است گفت: آمار مرگ و میر در این سال 15 درصد کاهش یافته است.

وی افزود: تصادفات جاده ای برون شهری حدود 11 درصد، داخل شهری 17 درصد و راه روستایی حدود 36 درصد در سال گذشته کاهش یافته است.

اژدری گفت: تلفات ناشی از مرگ میر در سال گذشته از هزار و44 نفر به 892 نفر درسال 90 رسیده است.

وی همچنین از کاهش 9 درصدی مصدومان در تصادفات جاده ای استان در سال 90 خبر داد.

مازندران از استانهای مسافرخیز کشور بوده که در سال بالغ بر 15 میلیون گردشگر به این استان سفر می کنند.