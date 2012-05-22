به گزارش خبرنگار مهر، یحیی نقیزاد محجوب عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: 10 مسجد استان با اختصاص 18 میلیارد ریال اعتبار برای احیای اماکن مذهبی، در اولویت مرمت قرار گرفتند.
وی افزود: مرمت سردر مسجد جامع زنجان جزو نخستین اقداماتی است که مرحله مطالعاتی آن به پایان رسیده و در مرحله انتخاب پیمانکار است.
نقی زاده محجوب ادامه داد: علاوه بر این، قسمت جنوبی سبزهمیدان زنجان که دارای بافت تاریخی است و بنای مسجد جامع سجاس مربوط به قرن پنجم هجری از دیگر اقدامات مرمتی به شمار میآیند.
سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان افزود: مساجد چهلستون، سید فتحالله، خانوم، میرزایی و آقاکاظم از اماکن مذهبی دیگری است که به زودی مرمت میشوند.
زنجان - خبرگزاری مهر: سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان گفت: با اختصاص 18 میلیارد ریال اعتبار برای احیای اماکن مذهبی، 10 مسجد استان زنجان مرمت و بازسازی میشوند.
به گزارش خبرنگار مهر، یحیی نقیزاد محجوب عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: 10 مسجد استان با اختصاص 18 میلیارد ریال اعتبار برای احیای اماکن مذهبی، در اولویت مرمت قرار گرفتند.
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