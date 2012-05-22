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۲ خرداد ۱۳۹۱، ۱۹:۳۹

نقی زاده محجوب:

10 مسجد استان زنجان مرمت و بازسازی می‌شود

10 مسجد استان زنجان مرمت و بازسازی می‌شود

زنجان - خبرگزاری مهر: سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان گفت: با اختصاص 18 میلیارد ریال اعتبار برای احیای اماکن مذهبی، 10 مسجد استان زنجان مرمت و بازسازی می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی نقی‌زاد محجوب عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: 10 مسجد استان با اختصاص 18 میلیارد ریال اعتبار برای احیای اماکن مذهبی، در اولویت مرمت قرار گرفتند.

وی افزود: مرمت سردر مسجد جامع زنجان جزو نخستین اقداماتی است که مرحله مطالعاتی آن به پایان رسیده و در مرحله انتخاب پیمانکار است.

نقی زاده محجوب ادامه داد: علاوه بر این، قسمت جنوبی سبزه‌میدان زنجان که دارای بافت تاریخی است و بنای مسجد جامع سجاس مربوط به قرن پنجم هجری از دیگر اقدامات مرمتی به شمار می‌آیند.

سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان افزود: مساجد چهل‌ستون، سید فتح‌الله، خانوم، میرزایی و آقاکاظم از اماکن مذهبی دیگری است که به زودی مرمت می‌شوند.

کد مطلب 1609425

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