به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرد: ظهر سه شنبه جلسه شورای عالی آب به ریاست محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور برگزار و الزام بهره برداران از منابع زیرزمینی به نصب کنتور بر روی چاه های آب به تصویب رسید.

بر پایه این گزارش، طبق مصوبه شورای عالی آب ارائه خدمات به بهره برداران از منابع آب های زیرزمینی منوط به نصب لوازم اندازه گیری و کنتور بر چاه های آب شد.

همچنین در این جلسه اولویت اجرای طرح‌های آبخیزداری و تغذیه مصنوعی به منظور کاهش افت سطح آب های زیرزمینی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد اعتباری بالغ بر 650 میلیارد تومان در سال 91 برای اجرای این طرح ها از سوی شورای عالی آب و با ابلاغ رئیس جمهور اختصاص یابد.

مصوب شد به منظور بهبود بهره‌برداری از آب های زیرزمینی، با مدیریت استانداران و همکاری تمامی دستگاه‌های مرتبط در مدت 6 ماه همه چاه های فعال کشور با هزینه مالکان به کنتور و لوازم اندازه گیری مصرف آب تجهیز شوند.

شورای عالی آب با توجه به خشکسالی و کاهش طراز آب های زیرزمینی، ارائه خدمات به مصرف‌کنندگان آب‌های زیرزمینی را صرفا منوط به نصب لوازم اندازه‌گیری مصرف آب کرد.

تقویت بخش خصوصی در احداث نیروگاه‌های برق آبی و تولید برق پاک توسط این نیروگاه ها از دیگر مواردی بود که پس از بحث و بررسی درباره آن در این جلسه مقرر شد پیرو اجرای این مصوبه، مبلغ حاصل از صرفه‌جویی در کاهش مصرف سوخت در حوزه تولید برق پس از بررسی و تایید در جلسات سازمان هدفمندی یارانه‌ها برای توسعه و تکمیل نیروگاه های برق آبی به وزارت نیرو اختصاص یابد.

بررسی آخرین وضعیت بارندگی‌های کشور در سال آبی 91-90 از دیگر موارد مطرح در این جلسه بود، طبق آمارهای ارائه شده در خصوص میزان متوسط بارندگی نسبت به متوسط درازمدت آن و متوسط روان‌آبهای جاری در سال 90 و 91 نسبت به متوسط درازمدت آن، وزارت نیرو موظف شد با مشارکت مردم میزان مصرف آب در فصل تابستان را کنترل نماید.

گزارش اقدامات انجام شده در خصوص حفاظت و احیای دریاچه ارومیه از دیگر موارد مطرح در این جلسه بود و طبق آن شورای عالی آب مصوب کرد، فعالیت‌های مربوط به این موضوع شامل باروری ابرها، لایروبی رودخانه‌ها، جلوگیری از برداشت بی‌رویه آب از مسیرهای آبریز دریاچه و انتقال آب از رودخانه‌های مجاور با مدیریت استانداران با جدیت بیشتری پیگیری شود.