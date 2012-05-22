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۲ خرداد ۱۳۹۱، ۱۹:۵۳

بیرانوند خبر داد:

400 پرونده در رابطه با قاچاق کالا در بروجرد تشکیل شد

400 پرونده در رابطه با قاچاق کالا در بروجرد تشکیل شد

بروجرد - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا فرماندهی انتظامی بروجرد از تشکیل 400 پرونده در رابطه با قاچاق کالا در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سروان علی یار بیرانوند ظهر سه شنبه در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در محل فرمانداری ویژه بروجرد اظهار داشت: در دوماهه گذشته بیش از 400 پرونده در زمینه قاچاق کالا در این شهرستان تشکیل شده است.

وی ادامه داد: عمده ترین این پرونده ها مربوط به قاچاق سیگارت بوده که وارد شهرستان بروجرد شده است.

رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا فرماندهی انتظامی بروجرد تصریح کرد: همچنین در این مدت هفت دستگاه موتور سیکلت قاچاق، 3 هزار تجهیزات ماهواره ، 120 هزار نخ سیگارت و 534 هزار مواد محترقه در شهرستان بروجرد کشف و ضبط شده است.

مسئول تعزیرات حکومتی شهرستان بروجرد نیز در این جلسه اظهار داشت: قاچاق پدیده ای ویرانگر در حوزه اقتصادی است که باید برای مبارزه با آن تعامل و همکاری مطلوبی بین همه دستگاهها وجود داشته باشد.

حسن پور به موارد کشف شده قاچاق کالا در بروجرد اشاره کرد و افزود: اخیرا 31 هزار لیتر مواد سوختی قاچاق شامل نفت و گاز از ایوان ایلام به سمت خرمدره بارگیری شده بود که در میدان آیت اله بروجردی کشف و ضبظ شد.

وی ادامه داد: نمونه ای از محموله در دست آزمایش و بررسی است که افراد خاطی با وثیقه 80 میلیون تومانی فعلا آزاد شده اند.

کد مطلب 1609441

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