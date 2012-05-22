400 پرونده در رابطه با قاچاق کالا در بروجرد تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، سروان علی یار بیرانوند ظهر سه شنبه در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در محل فرمانداری ویژه بروجرد اظهار داشت: در دوماهه گذشته بیش از 400 پرونده در زمینه قاچاق کالا در این شهرستان تشکیل شده است.

وی ادامه داد: عمده ترین این پرونده ها مربوط به قاچاق سیگارت بوده که وارد شهرستان بروجرد شده است.

رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا فرماندهی انتظامی بروجرد تصریح کرد: همچنین در این مدت هفت دستگاه موتور سیکلت قاچاق، 3 هزار تجهیزات ماهواره ، 120 هزار نخ سیگارت و 534 هزار مواد محترقه در شهرستان بروجرد کشف و ضبط شده است.

مسئول تعزیرات حکومتی شهرستان بروجرد نیز در این جلسه اظهار داشت: قاچاق پدیده ای ویرانگر در حوزه اقتصادی است که باید برای مبارزه با آن تعامل و همکاری مطلوبی بین همه دستگاهها وجود داشته باشد.

حسن پور به موارد کشف شده قاچاق کالا در بروجرد اشاره کرد و افزود: اخیرا 31 هزار لیتر مواد سوختی قاچاق شامل نفت و گاز از ایوان ایلام به سمت خرمدره بارگیری شده بود که در میدان آیت اله بروجردی کشف و ضبظ شد.

وی ادامه داد: نمونه ای از محموله در دست آزمایش و بررسی است که افراد خاطی با وثیقه 80 میلیون تومانی فعلا آزاد شده اند.