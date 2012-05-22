300 بازنشسته تامین اجتماعی در کلاله بسر می برند

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله نوراللهی عصر سه شنبه در افتتاح کانون بازنشستگان افزود:این فرمانداری آمادگی دارد علاوه بر در اختیار گذاشتن مکان این کانون، برای توسعه بیشتر تأمین اجتماعی و رفاه بازنشستگان از تمامی توان و ظرفیت شهرستان در این راه استفاده کند.

وی اظهار داشت: بازنشستگان گلستانی با اندوخته بالای تجربه و دانش، توانمندی بالایی برای حضور در عرصه استان دارند و بر مسئولان و تصمیم گیرندگان است تا از این دانش آنان استفاده کنند.

نوالهی اظهار کرد: گرد غبار و مظلومیت بر چهره صندوق تأمین اجتماعی نشسته است و این باید با شفاف سازی و اطلاع رسانی گسترده و مستمر زدوده شود.

وی ادامه داد: تأمین اجتماعی خدمات متنوع و متعددی را ارائه می کند که به شرط اطلاع رسانی و تعاملات بیشتر برون سازمانی می توان شتاب بیشتری به توسعه آن در جامعه دارد.



فرماندار شهرستان کلاله در خاتمه با تأکید بر استفاده حداکثری ظرفیت آن شهرستان برای توسعه تأمین اجتماعی عنوان کرد: برای هماهنگی و همکاری بیشتر دستگاه های مختلف با تأمین اجتماعی برپائی جلسات دوره ای شهرستانی با حضور مدیر کل تأمین اجتماعی، فرماندار، مدیران شهرستانی،‌روسای شعب و بازنشستگان و انعکاس تصمیمات می تواند مفید باشد.

گفتنی است شهرستان کلاله دارای بیش از 300 بازنشسته و مستمری بگیر تأمین اجتماعی است و با افتتاح کانون بازنشستگان این شهرستان تعداد آنها در گلستان به 11 کانون رسید.