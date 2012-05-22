ملایر نیازمند احداث هتل است/ حمایت از تولیدکنندگان صنایع دستی اولویت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید حسن فاضلیان بعدازظهر سه شنبه در دیدار کارکنان اداره میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی ملایر اظهار داشت: ملایر به عنوان شاهراه اتصال نقاط مختلف کشور باید از امکانات اقامتی بیشتری بهره مند باشد.
وی با بیان اینکه تنها یک هتل برای شهرستان ملایر کفایت نمیکند، گفت: باید چند هتل در این شهرستان ساخته تا زمینه جذب گردشگر در ملایر بیشتر فراهم شود.
وی در ادامه با بیان اینکه در آیات و روایات متعدد به سفر سفارش زیادی شده است، گفت: سفرکردن باعث کسب تجربیات میشود.
وی با اشاره به اینکه گردشگری به دو نوع مادی و معنوی تقسیم میشود، گفت: انسان باید در بعد معنوی و مادی به آن توجه داشته باشد و هر دو را انجام دهد.
مدیر حوزههای علمیه غرب کشور افزود: در این راستای تحقق شعار امسال رهبری نیزحمایت از تولید داخلی و صنایع دستی ملایر باید تقویت شود.
رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ملایر نیز افزود: در شهرستان ملایر 296 اثر تاریخی وجود دارد که از این تعداد 157 اثر به ثبت ملی رسیده است.
محمد بشری از فعالیت پنج هزار و 352 کارگاه صنایع دستی در شهرستان ملایر خبر داد و افزود: این کارگاهها در رشتههای مبل و منبت، مروار بافی، سبد بافی، قلم زنی و سرمه دوزی فعال هستند برای 16 هزار نفر اشتغال زایی دارند.
وی اظهار داشت: در حال حاضر شهرستان ملایر در زمینه تولید صنایع دستی رتبه اول استان همدان را داراست.
بشری از بهرهبرداری هتل سه ستاره کریم خان زند ملایر در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با راهاندازی این هتل جذب گردشگران در ملایر بیشتر می شود.
نظر شما