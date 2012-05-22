به گزارش خبرنگار مهر، در پایان سفر یک روزه علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی به استان قزوین عصر سه شنبه با تشکیل جلسه شورای حمل و نقل و مسکن استان 35 مصوبه برای تسهیل و تسریع در پروژه های مسکن و راهسازی تصویب شد.



داود محمدی در این نشست که در سالن باغستان جهاد کشاورزی قزوین تشکیل شد با اشاره به برخی مشکلات حوزه راه و شهرسازی اظهارداشت: اجرای طرح متروی هشتگرد به محمدیه و قزوین می تواند در جذب سرریز جمعیت تهران و پدافند غیرعامل نقش مهمی ایفا کند که امیدواریم وزیر راه و شهرسازی در سرعت بخشیدن به اجرای آن همکاری لازم را انجام دهد.



وی افزود: کمربندی جنوب قزوین، ورودی بوئین زهرا به قزوین، راه روستایی الموت به طارم، چهار بانده کردن جاده آبیک به محمدیه، آسفالت راههای خاکعلی به بشاریات، تسریع در ساخت جاده های قزوین به الموت، تنکابن، کلاچای و رحیم آباد که پنجره جدیدی به سوی اقتصاد استان باز خواهد کرد از جمله کارهای مهمی است که مردم انتظار دارند اعتبارات آنها تامین شود.



منتخب مردم قزوین در مجلس نهم همچنین در خصوص ارائه خدمات روبنایی در طرح های مسکن مهر، تکمیل بیمارستان آبیک و صدور مجوز برای فروش اوراق مشارکت برای تامین اعتبار جاده قزوین، الموت به کلاچای مطالبی بیان کرد.



امیرطاهرخانی نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی هم با تشکر از جدیت و پیگری وزیر مسکن و شهرسازی توجه به حل مشکلات عبور ریل از داخل شهر تاکستان، بازنگری در اجرای طرح هادی روستایی، طرح توسعه بیمارستان تاکستان و احداث کمربندی این شهر را مطرح کرد و خواستار مساعدت وزیر راه و شهرسازی برای حل آنها شد.