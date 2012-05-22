راه اندازی اولین اتاق فکر بانوان نوآفرین روستایی/ فرهنگسازی مصرف آبزیان

سید احمد میرکتولی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این اتاق با هدف تشکیل مرکزی مطالعاتی و پژوهش است که مطالعات و تحقیقات کاربردی انجام می شود.

وی اظهار داشت: این اتاق برای حل مسائل، ایده های جدید تدوین و خلق می کند و ایده های کلی و شکل نگرفته و پیشنهادها را به سیاستهای دقیق و قابل اجرا برای زنان روستایی تبدیل می کند.

رحمت محمدی سرپرست شیلات علی آبادکتول نیز از آموزش بیش از 120 نفر از بانوان علاقمندان فاضل آبادی با روش های مختلف طبخ آبزیان خبر داد.

وی بیان داشت: بیش از 120 نفر از بانوان فاضل آبادی با نحوه طبخ 10 نمونه از غذاهای دریایی با روشهای مختلف طبخ آبزیان آشنا شدند.

میرکتولی اظهار داشت: مصرف آبزیان و گنجاندن آن در رژیم غذایی از جمله مواردی است که باید فرهنگ سازی شود.

وی عنوان کرد: مصرف این مصولات در کاهش بیماریهای قلبی و عروقی، فشار خون و پیشگیری از التهاب مفصلی و سلامت سیستم عصبی موثر است.