معافیت مالیاتی و وام کم بهره مشوقی مناسب برای تولیدکنندگان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یدالله تقوی نیا عصر روز سه شنبه در کارگاه آموزشی شرکت نورد و لوله سمنان ضمن تاکید بر اینکه دولت جهت تقویت تولید ملی باید به دنبال مشوق ها باشد، افزود: دولت با حمایت از تولید کننده، سرمایه گذاری در بخش های مختلف صنعتی و تولیدی و نیز حمایت از کارگران باعث رونق در تولید کالای داخلی خواهد شد.

وی اضافه کرد: وظیفه ما به عنوان یک ایرانی خرید کالای داخلی است چرا که خرید یک کالای تولیدی داخل باعث اشتغال فرزندانمان در بخش های تولیدی و افزایش سطح بهره وری و یاس و ناامیدی در دشمنان خواهد شد.

تقوی نیا با بیان اینکه مشکل اصلی در امر تولید داخلی، کیفیت است، تصریح کرد: شرکت های تولیدی باید کیفیت کالای خود را در مقابل کالاهای خارجی افزایش دهند تا انگیزه مصرف کننده را در خرید کالای داخلی افزایش یابد.

این کارگاه آموزشی در محل شرکت نورد و لوله سمنان با حضور 40 نفر از مدیران، معاونین و کارگران شرکت یاد شده برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی دکتر سعادت عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان نیز در خصوص چگونگی تحقق شعار امسال و عواملی که باعث کیفیت بخشی به کالا می شود صحبت کرد.

