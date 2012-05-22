تحریمهای غرب علیه ایران بی اثر است/ روسیه مخالف تحریمها

به گزارش خبرنگار مهر، بارانف ماکسیم عصر سه شنبه در اجلاس icbc در گرگان افزود: در این خصوص باید حداکثر توان خود را برای خنثی سازی تحریمها بکار ببریم.

وی اظهار داشت: کلیه کشورهای دریای خزر روی عدم حضور بیگانگان و غیرنظامی بودن منطقه متفق القول هستند.

وی عنوان کرد: همکاری ایران و روسیه بر اساس همکاری پایداری ایجاد شده است.

ماکسیم بیان داشت: نقطه نظرات مسئولان کشورهای ایران و روسیه این موضوع را عنوان می کنند که حمایت از روابط دو کشور، تثبت صلح خواهد بود.

وی اظهار داشت: روابط اقتصادی بین ایران و روسیه عامل موثر است و در سال گذشته حجم به چهار میلیارد دلار رسید ولی مسئولان دو کشور هنوز رضایت خاطر از این میزان مبادلات ندارند.

وی عنوان کرد: پتانسیلی که در دو کشور است به طور کامل به بهره برداری نمی رسد و در روابط تجاری و اقتصادی دو کشور عامل دیگری دخالت می کند.

سرکنسول روسیه در رشت بیان داشت: تحریمهایی که به صورت یکجانبه از سوی غرب و آمریکا علیه ایران اعمال می شود.