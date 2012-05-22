مهمانپرست انفجارهای روز گذشته یمن را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهما‌ن‌پرست اظهار داشت: متاسفانه این اعمال خشونت‌آمیز در زمانی صورت پذیرفت که مردم آن کشور خود را برای استقبال از سالگرد وحدت یمن آماده می‌کردند.

مهمانپرست اظهار امیدواری کرد با تقویت نهادهای مدنی و مستقل مردمی، اوضاع یمن رو به آرامش گذارده و امنیت به این کشور بازگردد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار مردم یمن قرار داشته و حامی ثبات، امنیت، وحدت و استقلال این کشور است و امیدواریم وضعیت در یمن به گونه‌ای باشد که آحاد مردم و همه جریان‌های سیاسی در تعیین آینده کشورشان مشارکت داشته و تاثیرگذار باشند.