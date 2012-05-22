  1. سیاست
۲ خرداد ۱۳۹۱، ۲۰:۳۰

مهمانپرست انفجارهای روز گذشته یمن را محکوم کرد

مهمانپرست انفجارهای روز گذشته یمن را محکوم کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه انفجار خونین روز گذشته در یمن را که منجر به کشته و زخمی شدن صدها نفر شد محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهما‌ن‌پرست اظهار داشت: متاسفانه این اعمال خشونت‌آمیز در زمانی صورت پذیرفت که مردم آن کشور خود را برای استقبال از سالگرد وحدت یمن آماده می‌کردند.

مهمانپرست اظهار امیدواری کرد با تقویت نهادهای مدنی و مستقل مردمی، اوضاع یمن رو به آرامش گذارده و امنیت به این کشور بازگردد.
 
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار مردم یمن قرار داشته و حامی ثبات، امنیت، وحدت و استقلال این کشور است و امیدواریم وضعیت در یمن به گونه‌ای باشد که آحاد مردم و همه جریان‌های سیاسی در تعیین آینده کشورشان مشارکت داشته و تاثیرگذار باشند.
کد مطلب 1609478

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