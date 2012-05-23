2000 چنار در بجنورد در معرض خشک شدن/ آغاز درمان تزریقی آهن به درختان

به گزارش خبرنگار مهر، بیماری کلروز یا زردی در بسیاری از درختان کهنسال کشور به علت ناتوانی در جذب عناصری چون آهن بروز میکند این بیماری در مناطقی چون خراسان شمالی که دارای خاک آهکی هستند بیش از سایر نقاط مشاهده میشود.
بیماری، درپی ناتوانی ریشه برای جذب عناصر مورد نیاز درخت، کلروفیل برگ که عامل سبزی رنگ درختان بوده سنتز نشده و بدین ترتیب برگ درختان به زردی میگراید.
زردی من از تو، سبزی تو از من
سالیان درازی بود که مردم بجنورد با رنگ زرد درختان چنار این شهر حتی در نخستین روزهای بهار عادت کرده بودند.
در این مدت بسیاری از دوست داران فضای سبز، در پی شناسایی و رفع بیماری این درختان بودند، بیماری که فقط در درختان کهنسال سطح پارکها و خیابانهای شهر مشاهده میشد.
در این میان متخصصان مربوطه علت زردی برگهای درختان بجنورد را خاک آهکی و آب نامناسبی که از چاههای بجنورد به پای این درختها ریخته میشد، ذکر میکردند.
البته خاک آهکی تنها یکی از دلایل کلروز و یا زرد شدن درختان بجنورد بود و عواملی چون تهویه ضعیف خاک به علت کوبیدگی پای درختان توسط عابرین، تجمع نخالههای ساختمانی، همجواری ریشه درختان با سیمان و بتن جداول و سنگ فرش خیابانها و ... تاثیر بسیاری بر شیوع بیماری کلروز در درختان بجنورد داشتند.
آب چاه و چنارهای بجنورد با هم به یک جو نمیرود
کارشناس ارشد بیوتکنولوژی جنگل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: کلروز درختان بجنورد به علت وجود بی کربنات سدیم در آب و خاک این شهر است.
حمید عتباتی اظهار داشت: بجز بی کربنات موجود در آب و خاک بجنورد که یکی از دلایل اصلی کلروز درختان است، میزان زیاد فسفر و کلسیم قابل جذب در خاک نیز سبب کاهش قابلیت جذب آهن توسط درختان میشود.
وی افزود: آبیاری درختان با استفاده از آب چاه و نیز عدم تنظیم برنامه آبیاری و به تبع آن افزایش رطوبت خاک، سبب بروز مشکل در جذب عنصر آهن، توسط درختان چنار بجنورد در سنین بالا شده بود.
عتباتی با بیان اینکه آهن یکی از اساسیترین عناصر تشکیل دهنده سیستمهای اکسید و احیا کننده و انتقال الکترونها در گیاهان است تصریح کرد: در شرایط کمبود آهن سنتز کلروفیل به میزان زیادی کاهش یافته و رنگ برگها نیز زرد میشود.
این کارشناس جنگلداری عنوان کرد: امروزه احیای این درختان با هدف رفع بیماری کلروز و تقویت آنها با به کارگیری روشهای کارآمد وعلمی نظیر تزریق مواد غذایی و عناصر مورد نیاز صورت میگیرد.
درختان پیر بجنورد تزریقی شدند!
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز بجنورد نیز به مهر گفت: مبارزه با کلروز یا زردی 2 هزار اصله درخت چنار در بجنورد انجام شد.
عباسعلی مهمان دوست در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: کلروز یا زردی در درختان چنار و اقاقیا نوعی بیماری فیزیولوژیک بوده که به دلایل مختلفی مانند میزان زیاد بیکربنات سدیم در خاک، PH بالای خاک و عدم جذب عناصر غذایی مورد نیاز درختان از جمله آهن رخ میدهد.
وی اظهار داشت: مشکل کلروز در درختان چنار بجنورد از سالهای گذشته به علت وجود مواد آهکی در خاک، تجمع نخالههای ساختمانی در پای درختان و نیز کوبیدگی اطراف این درختان به وجود آمده بود.
مهمان دوست تصریح کرد: برای مبارزه با این بیماری با استفاده از جدیدترین روشهای موجود، تزریق عنصر آهن به حدود 2 هزار اصله چنار کهنسال بجنورد انجام شد.
وی هزینه اجرای این پروژه را 460 میلیون ریال عنوان کرد وافزود: در این طرح مواد مورد نیاز برای درختان چنار به صورت مستقیم و با استفاده از پمپهای مخصوص به درختان تزریق شد.
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز بجنورد با بیان اینکه با این روش ضمن رفع کلروز در درختان چنار امکان مقاومت خود درخت نیز در مقابل این بیماری افزایش مییابد افزود: اجتناب از ریختن نخالههای ساختمانی که حاوی آهک هستند و نیز ایجاد تهویه مناسب برای این درختان موجب عدم ابتلای این شریانهای تنفسی بجنورد به بیماری کلروز میشود.
دست در دست هم دهیم به «مهر»!
بی گمان شما نیز لذت قدم زدن زیر درختان سر به فلک کشیده چنار را تجربه کرده و از آرامش این قدم زدن نیز آگاهید.
پاسداری از این میراث زیستی پدران ما که روزگاری نهالی کوچک در دستان بزرگ و باسخاوت آنان بودند شکر نعمتی است که آرام و صبور بر خوان زمین گسترده شده است.
درختان کهن میراث پدرانی است که در هنگام کاشت نهالهای کوچک میوه و یا درختانی چون سرو و چنار با خود زمزمه میکردند: «دیگران کاشتند ما خوردیم، ما بکاریم دیگران بخورند».
اینک حداقل وظیفه ما فرزندان خلف آن پدران نیک آیین این است که دست در دست هم دهیم و از این یادگاران قدیمی حفاظت و حمایت کنیم.
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گزارش و عکس : علی خادمی
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