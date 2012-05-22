مهمترین وظیفه روحانیون تبیین کلام امام (ره) است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد رضا احمدی عصر روز سه شنبه در نشستی با حضور روحانیان مبلغ بخش بیارجمند در محل دفتر امام جمعه این شهر، افزود: علما همانند ستارگان برای اهل زمین می درخشند و علم در پیشگاه ربوبیت جایگاه رفیعی دارد، چرا که اولین آیاتی که بر پیامبرعظیم الشان اسلام (ص) نازل شد، "ن و القلم" بود.

وی با تاکید بر نقش روحانیان در برپایی سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) اظهار داشت: این ایام با توجه به بیداری اسلامی کشورهای منطقه، فرصت مغتنمی برای ادای دین به نظام اسلامی، خون شهدا و فداکاری ایثارگران است.

احمدی اظهار داشت: همه ما وظیفه داریم که نهایت تلاش خود را در راه اعتلای اسلام و آرمان‌های امام(ره) و انقلاب داشته باشیم.

امام جمعه بیارجمند گفت: روحانیان و مبلغان دینی باید سعی کنند مساجد را در اجرای برنامه های خود محور قرار داده و به دنبال نهادینه کردن فکر و اندیشه امام راحل(ره) در بین جامعه به ویژه جوانان باشند.

وی اظهار داشت: بزرگداشت مناسبت های ملی و مذهبی از وظایف تبلیغی همه مبلغان است و باید سرلوحه کارشنان قرار بگیرد.



حجت الاسلام اسماعیل عباس نژاد مسئول کانون فرهنگی تبلیغی بیارجمند نیز در این نشست با اشاره به مناسبت های ملی و مذهبی خرداد ماه سالجاری افزود: از جمله تصمیمات گرفته شده در این خصوص ارائه گزارش کتبی و تصویری مناسبت ها و مراسم های اجرا شده توسط روحانیان بعد از اجرای مراسم به این کانون است.