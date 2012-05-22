جهان در حال تغییر و پوست اندازی است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت عصر سه شنبه در افتتاح سیزدهمین اجلاس همکاریهای بین المللی اتاق های بازرگانی و صنعت کشورهای حاشیه دریای خزر افزود: این اجلاس فرصتی مناسب است تا در فضای تعاملی بسترهای توسعه اقتصادی و تجاری را فراهم کرد.



وی اظهار داشت: در بخش هایی از جهان شاهد حرکت نزولی یا سقوط اقتصاد و در بخشی دیگر شاهد رشد و ترقی اقتصاد دیگر کشورها هستیم.



وی عنوان کرد: بهترین فرصت برای کشورهای اسلامی و جهان اسلامی است که خود را دریابند و حرکتی یکپارچه داشته باشند.



قناعت افزود: کشورهای حاشیه دریای خزر توانستند با تفاهمنامه های شانگهای امنیت پایداری در دریای خزر با تعامل این کشورهای ایجاد کنند.



استاندار گلستان یادآور شد: تفاهم بین کشورهای اجلاس icbc و فهم متقابل بین کشورها، عدم حضور بیگانگان در دریای خزر و همکاری خوب کشورها سبب ایجاد امنیت خوبی و پایدار شده است.



وی گفت: شاخص امنیتی دریای خزر نسبت به شاخص های دیگر مناطق بهبود یافته و بهترین فرصت برای کارهای اقتصادی و تجاری در منطقه است.



وی عنوان کرد: سه پیش شرط توسعه در عرصه های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بین کشورهای عضو، توسعه و گسترش ارتباطات و تبادلات به کشورها را رقم می زند.



قناعت گفت: بعد از تشکیل اجلاس icbc کشورهای حوزه دریای خزر در سال 1996 زمینه سازی خوبی برای فعالیتهای اقتصادی ایجاد شده است.



استاندار گلستان بیان داشت: هر چه بیشتر از عمر این اجلاس می گذرد شاهد گسترش روابط از لحاظ کمی و کیفی هستیم.



وی تاکید کرد: این اجلاس می تواند با بهره گیری از روشهای عمومی، توانمندیها و ابتکارات اعضا نظام بین المللی اقتصاد را با رویکرد سرمایه گذاری خارجی، بازرگانی و تجارت خارجی را با همگرایی مشترک مهیا سازد.



وی گفت: هر یک از کشورهای عضو همسو با اجلاس، فرصت مناسب برای ارائه مدلهای توسعه خود هستند.