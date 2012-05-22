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۲ خرداد ۱۳۹۱، ۲۰:۵۱

قناعت:

جهان در حال تغییر و پوست اندازی است

جهان در حال تغییر و پوست اندازی است

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان گفت: جهان در حال تغییرات و پوست اندازی است و در عرصه های مختلف بین المللی شاهد تغییرات جدی در حوزه های مختلف بویژه اقتصادی هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت عصر سه شنبه در افتتاح سیزدهمین اجلاس همکاریهای بین المللی اتاق های بازرگانی و صنعت کشورهای حاشیه دریای خزر افزود: این اجلاس فرصتی مناسب است تا در فضای تعاملی بسترهای توسعه اقتصادی و تجاری را فراهم کرد.

وی اظهار داشت: در بخش هایی از جهان شاهد حرکت نزولی یا سقوط اقتصاد و در بخشی دیگر شاهد رشد و ترقی اقتصاد دیگر کشورها هستیم.

وی عنوان کرد: بهترین فرصت برای کشورهای اسلامی و جهان اسلامی است که خود را دریابند و حرکتی یکپارچه داشته باشند.

قناعت افزود: کشورهای حاشیه دریای خزر توانستند با تفاهمنامه های شانگهای امنیت پایداری در دریای خزر با تعامل این کشورهای ایجاد کنند.

استاندار گلستان یادآور شد: تفاهم بین کشورهای اجلاس icbc و فهم متقابل بین کشورها، عدم حضور بیگانگان در دریای خزر و همکاری خوب کشورها سبب ایجاد امنیت خوبی و پایدار شده است.

وی گفت: شاخص امنیتی دریای خزر نسبت به شاخص های دیگر مناطق بهبود یافته و بهترین فرصت برای کارهای اقتصادی و تجاری در منطقه است.

وی عنوان کرد: سه پیش شرط توسعه در عرصه های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بین کشورهای عضو، توسعه و گسترش ارتباطات و تبادلات به کشورها را رقم می زند.

قناعت گفت: بعد از تشکیل اجلاس icbc کشورهای حوزه دریای خزر در سال 1996 زمینه سازی خوبی برای فعالیتهای اقتصادی ایجاد شده است.

استاندار گلستان بیان داشت: هر چه بیشتر از عمر این اجلاس می گذرد شاهد گسترش روابط از لحاظ کمی و کیفی هستیم.

وی تاکید کرد: این اجلاس می تواند با بهره گیری از روشهای عمومی، توانمندیها و ابتکارات اعضا نظام بین المللی اقتصاد را با رویکرد سرمایه گذاری خارجی، بازرگانی و تجارت خارجی را با همگرایی مشترک مهیا سازد.

وی گفت: هر یک از کشورهای عضو همسو با اجلاس، فرصت مناسب برای ارائه مدلهای توسعه خود هستند.
کد مطلب 1609489

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