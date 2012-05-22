به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه میدل ایست آنلاین، "جمیل ابوبکر" سخنگوی گروه اخوان المسلمین اردن گفت : بالا بردن قیمتها در اردن اقدام خطرناکی است که اوضاع را به حالت انفجار می کشاند.

وی بیان کرد: سیاستهای ریاضت اقتصادی دولت و بالا بردن قیمتها، نارضایتهای مردمی را تشدید می کند به ویژه اینکه به دولت و اصلاحات اقتصادی آن اعتقادی ندارند.

سخنگوی گروه اخوان المسلمین اردن بیان کرد: اصلاح اقتصادی میسر نمی شود، مگر اینکه با اصلاحات سیاسی همراه شود و اصلاحات باید واقعی باشد.

وی بیان کرد: سیاستهای ریاضت اقتصادی اعلام شده از سوی دولت نمایشی است.

شایان ذکر است دولت اردن شنبه گذشته تصمیم گرفت بیست درصد از حقوق فایز الطراونه و وزیران و 15 درصد حقوق نظامیان را به خزانه دولت اختصاص دهد.اردن حدود 6.5 میلیون جمعیت دارد، اما از درآمد سرانه پایینی برخوردار است در حالی که منابع رسمی میزان بیکاری را 14 درصد تخمین زده اند، اما منابع مستقل این رقم را 30 درصد تخمین می زنند.