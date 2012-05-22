به گزارش خبرنگار مهر، حواشی دیدار تیمهای سپاهان و استقلال در چارچوب مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:
* هواداران سپاهان پیش از آغاز این بازی به صورت متحد، علیه پرویز مظلومی و بازیکنان استقلال شعار دادند.
* پیش از آغاز بازی تور یکی از دروازهها با مشکل مواجه بود که با تذکر داوران مسئولان ورزشگاه مجبور شدند قسمتی از تور را گره بزنند.
* موج مکزیکی هواداران سپاهان در ورزشگاه جالب توجه بود. تماشاگران همچنین در هنگام خواندن نام بازیکنان استقلال به زمین بازی پشت کردند و با این کار به حمایت از تیم سپاهان پرداختند.
* بازیکنان سپاهان پس از گرم کردن پنج دقیقه زودتر از وقت معمول، به رختکن رفتند تا آخرین صحبتهای زلاتکو کرانچار را گوش دهند و برای آغاز بازی آماده شوند.
* استقبال بسیار خوبی از جانب خبرنگاران رسانههای مختلف از این دیدار به عمل آمده بود، به طوری که جایگاه خبرنگاران به تعداد خبرنگاران صندلی نداشت.
* از میان افراد حاضر در جایگاه ویژه، چهرههایی همچون عزیزالله محمدی، دکتر سمیعینژاد، مدیرعامل کارخانه فولاد مبارکه و جمعی از مقامات استانی خودنمایی میکند.
- سعید آذری که بعد از انتخاب رحیمی به عنوان مدیرعامل باشگاه سپاهان از تماشاگران همیشگی بازیکنان سپاهان بوده، سه شنبه شب هم در ورزشگاه فولادشهر حضور یافت و بازی را از نزدیک تماشا کرد.
* هواداران سپاهان بعد از به ثمر رسیدن گل برونو سزار به شدت به حمایت از تیم خود پرداختند و به صورت ایستاده بازی را تماشا کردند.
* معدود هواداران استقلال نیز به شدت به تشویق آرش برهانی، مهاجم تیم خود پرداختند و از او خواستند که برای استقلال گلزنی کند.
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