سه اثر تولیدی سیمای مرکز سمنان به بخش داوری جشنواره اشراق راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر روابط عمومی صدا و سیمای مرکز سمنان چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در سمنان با اشاره به اینکه سه اثر تولیدی این مرکز به بخش داوری جشنواره اشراق راه یافت، گفت: اولین جشنواره " اشراق" با هدف ارائه آثار و تولیداتی که در آنها به نحوی به نقش روحانیت و حوزه های علوم دینی پرداخته شده باشد از 9 خرداد تا 11 خرداد ماه سالجاری در تهران برگزار خواهد شد.

وی افزود: این جشنواره در پی استفاده از زبان تاثیرگذار فیلم، برای ترویج و تبلیغ دین و شناسایی و تشویق آثار فاخر با محوریت روحانیت می باشد.

علی شهسوار با اشاره به اینکه مستند "آشفته سران" به بخش داوری این جشنواره راه یافت، تصریح کرد: این مستند به تهیه کنندگی و کارگردانی محمد اسکندرزاده در این مرکز تهیه و تولید شده است.

وی اظهار داشت: آشفته سران در مدت 30 دقیقه با پشتوانه تحقیق کارشناسان مذهبی و اقتصادی به مقوله "ربا" و تاثیرات آن در اقتصاد و جامعه از دو منظر ربا دهنده و رباگیرنده می پردازد.

مدیر روابط عمومی صدا و سیمای مرکز سمنان بیان کرد: محمد اسکندرزاده متولد 1358 دامغان و کارشناس ارشد رشته نمایش از دانشکده هنر و معماری تهران می باشد.

وی عنوان کرد: در تهیه این مستند رضا نجم الدین بعنوان تصویربردار، سید رضا حسینی نیا صدابردار و احمد کاشفی به عنوان دستیار تهیه همکاری داشته اند.

شهسوار گفت: تله تئاتر سفره آقا، چهارراهی با چراغ چشمک زن، مجموعه برنامه پاتوق و فیلم های کوتاه عروسی مردگان، شبیه عشق، لحظه گم شده از دیگر آثار این کارگردان است.

وی همچنین از راهیابی "مستند راهی" تولید صدا و سیمای مرکز سمنان به بخش داوری جشنواره اشراق خبر داد و افزود: این مستند ساخته روح اله فخر کارگردان این مرکز است.

مدیر روابط عمومی صدا و سیمای مرکز سمنان با اشاره به اینکه این مستند به قصه زندگی میرزا علی اکبر معلم دامغانی پرداخته، اظهار داشت: میرزا علی اکبر معلم دامغانی از یاران و نزدیکان خاص حضرت امام خمینی (ره) و از عرفای گمنام شهر دامغان می باشد.

وی بیان کرد: "مستند راهی" به احوالات و قسمتهایی از زندگی پر برکت این عارف بزرگ و ارتباط خاص ایشان با حضرت امام خمینی (ره ) می پردازد.

شهسوار اظهار داشت: این مستند به تهیه کنندگی ناصر حامدی و تصویربرداری و کارگردانی روح اله فخر تولید شده و بازیگر آن مهدی رحیمیان می باشد.

وی افزود: روح اله فخر متولد سال 1358 تهران و دانش آموخته دانشگاه هنر و معماری تهران در رشته کارشناسی ارشد کارگردانی نمایش است.

مدیر روابط عمومی صدا و سیمای مرکز سمنان همچنین با اشاره به اینکه، مستند چشم انتظار، خانه باد، چل تیکا، باریجه، میراث سرزمین من و چندین مجموعه تلویزیونی چون فصل نو، پرنیان و روزها، از دیگر آثار این هنرمند است، اظهار داشت: مستندهای چشم انتظار و خانه باد برگزیده بهترین اثر جشنواره های پانزدهم و شانزدهم تولیدات مراکز استانها بوده اند و همچنین مستند خانه باد در جشنواره بین المللی میراث رسانه موفق به دریافت تندیس جشنواره شد.

وی همچنین با اعلام اینکه مستند "روشنگر" نیز به بخش داوری جشنواره اشراق راه یافته است، گفت: روشنگر عنوان مستندی است 35 دقیقه ای که به تهیه کنندگی صادق یزدانی و کارگردانی مشترک حسن گلپایگانی و تهیه کنندگی در شبکه استانی سیمای مرکز سمنان تهیه و تولید شده است.

شهسوار افزود: این مستند بر اساس زندگی و شخصیت شهید سید کاظم موسوی از شهدای فاجعه هفتم تیر 1360 می باشد.

وی تصریح کرد: "روشنگر" به خصوصیات اخلاقی و علمی و تلاش این شهید بزرگوار برای تربیت نسل جوان به ویژه دختران و راه اندازی مواردی شاخص در حوزه تربیت می پردازد.

مدیر روابط عمومی صدا و سیمای مرکز سمنان، پرداختن به فعالیتهای علمی شهید پس از انقلاب در آموزش و پرورش، مباحث سیاسی وی در حزب جمهوری اسلامی و همراهی با شهید بهشتی را از دیگر قسمتهای این مستند عنوان کرد.

وی در پایان با اشاره به اینکه، صادق یزدانی تهیه کننده این مستند، متولد 1357 و دانش آموخته رشته علوم ارتباطات دانشکده سازمان صدا و سیماست، افزود: سایه روشن، بسوی روشنی، مستند قرار آسمانی از دیگر آثار این هنرمند است.