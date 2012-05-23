ارومیه جایگاه رشد تمدنها و مذاهب/ وحدت خروجی کنفرانس گفتگوی ادیان

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم فتح الهی در جریان دیدار با رهبر ارامنه جهان شهر ارومیه را الگوی عملی اتحاد ادیان و زندگی مسالمت آمیز اقوام مختلف دانست و افزود: ارومیه از هزاران سال پیش جایگاهی برای رشد تمدنها، اقوام و مذاهب مختلف بوده و این موضوع نیز ارومیه را به یک شهر بین المللی تبدیل کرده است.

وی با بیان اینکه روابط صمیمانه همه مذاهب و اقوام در ارومیه به اندازه ای است که کسی احساس نمی کند جمعیت این شهر ترکیبی از مسلمان، ارمنی، آشوری و یهودی بوده و این مهم نیز از اهداف ادیان الهی است، گفت: سفر رهبر ارامنه جهان به ایران به منظور شرکت در کنفرانس گفتگوی ادیان بوده که خروجی این نوع کنفرانس ها وحدت بین مردم است که در شهر ارومیه و در رفتارهای اجتماعی مردم نمود پیدا کرده است.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه مردم این استان از هر نوع قوم و دینی نسبت به وطن خود احساس تعلق دارند، گفت: طی هشت سال جنگ تحمیلی هموطنان ارمنی ما در کنار مسلمانان برای دفاع از این مرز و بوم شهید داده و ما افتخار می کنیم که امروز میراث دار پدران و مادران شهدای ارمنی هستیم.

فتح الهی به هتک حرمت یکی از کشیشان آمریکایی به کتاب آسمانی مسلمانان، قرآن کریم در سال گذشته اشاره کرد و افزود: در تجمع اعتراض آمیزی که به این منظور در ارومیه برگزار شد، یک کشیش ارمنی سخنرانی کرده و آن اقدام ناپسند را محکوم کرد که این امر برای ما بسیار ارزشمند است.

وی از جاثلیق آرام اول برای حضور در کنفرانس ارومیه شهر اقوام و ادیان و مذاهب که در سال جاری در ارومیه برگزار می شود، دعوت کرد و گفت: طی سالهای اخیر در قره کلیسای چالدران به عنوان یکی از میعادگاه های ارامنه جهان مراسم باشکوهی برگزار می شود که ما نهایت تلاش خود را می کنیم که میزبان خوبی برای زائران باشیم.