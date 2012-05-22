نمایشگاه توانمندیهای تجاری و صنعتی در گرگان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه شامگاه سه شنبه با حضور مهمانان شرکت کننده در سیزدهمین شورای همکاریهای بین المللی اتاقهای بازرگانی و تجاری در گرگان افتتاح شد.

این نمایشگاه در 70 غرفه برگزار و محصولات تجاری، مواد عذایی و توانمندیهای صنعتی و بازرگانی شرکتهای مختلف در آن عرضه شده است.

در این نمایشگاه نمایندگانی از قزاقستان و روسیه، گلستان، کرمان، بجنورد و دیگر مناطق حضور دارند.

سیزدهمین نشست شورای بین المللی همکاریهای تجاری اتاقهای بازرگانی و صنعت کشورهای دریای خزر (ICBC) از امروز سه شنبه در گرگان برگزار می‌شود.

نشست بین المللی همکاری های تجاری اتاق های بازرگانی و صنعت کشورهای منطقه دریای خزر یا خزر تجاری است که کشورهای ایران، ترکمنستان، روسیه، قزاقستان و آذربایجان عضو آن هستند.

پیشینه شکل گیری این اجلاس به سال 1996 میلادی برمی گردد که از سوی نمایندگان اتاقهای بازرگانی کشورهایی از سوی ایران، روسیه و قزاقستان با هدف انسجام و توسعه روابط بازرگانی تاسیس شد.