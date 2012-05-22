ریزگردهای عربی مسافران فرودگاه مهرآباد را سرگردان کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ورود ریزگردها و گرد و غبار به استانهای شمال غرب، غرب و جنوب غربی کشور به ویژه استانهایی همچون خوزستان، کردستان، ایلام و کرمانشاه و آذربایجان غربی منجر به لغو یا تاخیرهای چندین ساعته پرواز شرکت های هواپیمایی داخلی شده است.

بر این اساس، گزارشهای ضد و نقیض سازمان هواشناسی مشکلات ایرلاین های داخلی را دوچندان کرده است به طوری که وجود این گزارشهای غیر مستند تاخیرهای فراوانی را بوجود آورده است. در حال حاضر صدها نفر از مسافران پرواز به استانهای غربی کشور در فرودگاه مهرآباد سرگردانند و مسئولان فرودگاه و سایر شرکت های هواپیمایی داخلی هیچ گونه پاسخ قانع کننده ای به مسافران درباره لغو و یا تاخیر پروازها ارائه نمی کنند.

در همین حال گفته می شود ورود یک جبهه جدید گرد و غبار به استانهای غرب و مرکز کشور تا چند ساعت آینده منجر به ادامه سرگردانی مسافران و لغو پروازهای داخلی خواهد شد.

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