راه اندازی شورای سازش در اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی کنگان

عبدالمجید دوراهکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این شورا با هدف کاهش اختلافات کارگری و کار فرمایی و جلوگیری از وارد شدن پرونده های روابط کار به هیئت تشخیص و حل اختلاف تشکیل شده است .

رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان کنگان ادامه داد: تا انتهای شش ماهه اول سال 91، در تمام کارگاه های شهرستان، این شورا تشکیل خواهد شد.

وی در ادامه گفت: هدف این است که از این طریق بتوانیم مشکلات کارگری و کارفرمایی شهرستان را به حداقل برسانیم.

دوراهکی یادآور شد: این شورا زیر نظر مستقیم اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و نظارت آن نیز بر عهده رئیس این نهاد است.

وی به بیان خصوصیات این شورا پرداخت و گفت: این شورا دو داور( عضو ناظر دارد) که پرونده های مربوط به اختلاف کارگری را قبل از ورود به هیئت تشخیص و حل اختلاف، در همین شورای سازش به آن می پردازند و در صورت امکان حل و فصل می کنند.

رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان کنگان در پایان گفت: این شورا پرونده های اختلاف را قبل از آنکه به مراحل قانونی برسد، بررسی و حل می کند.