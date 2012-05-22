نسخه اقتصادی غرب تنش زاست/ ایران بازار بزرگ خاورمیانه

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث کرمانشاهی شامگاه سه شنبه در سیزدهمین نشست ICBC در گرگان گفت: اقتصاد جهانی پس از یک دوره نسبتا طولانی و پر فراز و نشیب به مرحله ای خاص از تکامل رسیده است.

وی افزود: به اعتقاد ما تدوین استرتژی اقتصادی مطلوب ترکیبی از همگرایی منطقه اس و بین الملل با تعاریف خاص خود را می طلبد و توجه تک وجهی به این امر می تواند خسارات غیر قابل جبرانی را برای اقتصاد های در حال توسعه به همراه داشته باشد.

کرمانشاهی ادامه داد: اقتصاد جهانی به مرحله ای رسیده است که برای اثر گزاری بر ان باید رویه های مشترک اقتصادی و اجتماعی بین ملل مختلف را سازماندهی کرد و برآیند نیروهای متحد و توانمندی های خود را برای حضور فعال در عرصه اقتصادی دنیا بکار گرفت.

وی گفت: کشورهای عضو برای ایفای نقش موثر در اقتصاد جهانی راهی جز تقویت همگرایی و همکاری اقتصادی موثر و سیاسی ندارند.

کرمانشاهی در ادامه گفت: تشکیل اتحادیه های متعدد و ترتیبات استراتژیک منطقه ای و فرامنطقه ای به منظور حفظ موازنه اقتصادی از ویژگی های نوین ساختار روابط بین الملل است و باید بتواند روند اقتصاد بین المللی را بر اساس منافع مشترک کشورهای عضو جهت دهی کند.

وی یادآور شد: الگوی توسعه داده اقتصادی جمهوری اسلامی ایران توانسته است به نحو مطلوبی عمل کرده و حداقل تاثیر و آسیب پذیری از بحران جهانی را برای کشورمان داشته باشد و آماده ایم تجارب خود را در این زمینه در ابعاد مختلف در اختیار کشورهای عضو قرار دهیم.

کرمانشاهی افزود: نقش محوری و ساختاری سهم عمده استراتژی اقتصادی ایران معطوف به همگرایی در منطقه است، توجه به این امر علاوه بر منافع مادی و در هم تنیدگی روابط کشورهای عضو موجب شکوفایی اقتصادی و متوازن کشورهای عضو در منطقه خواهد شد.

وی تصریح کرد: توسعه زیر ساخت های تجاری و حمل و نقل و ارتباطات و برقراری هر چه بهتر و تاثیرگذار تر بین بخشهای خصوصی و فعالان اقتصادی، و رفع مشکلات و موانع موجودبر سر راه پیوند های تجاری و اقتصادی بین کشورهای عضو از فلسفه تشکیل این شورا است.

معاون امور اداری کمک های تجاری سازمان توسعه تجارت کشور ادامه داد: بررسی زمینه های فعالیت اقتصادی و تجاری، تولید، گردشگری، امور بانکی، مقررات گمرکی، صدور روادید، برگزاری نمایشگاههای عرضه کالاها و تولیدات کشسورهای عضو و ...با تاکید بر بر ضرورت گسترش همکاری های منطقه ای و رفع موانع اداری از جمله مهمترین دغدغه های این شورا است.

وی یادآور شد: این شورا می تواند تاثیر به سزایی در همگرایی سیاسی بین کشورهای عضو داشته باشد، فقدان روابط بازرگانی و اقتصادی می تواند روابط سیاسی بین کشور ها را آسیب پذیر کند زیرا یکی از مهم ترین عوامل بسط و گسنرش ارتباطات در عرصه های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی است.

کرمانشاهی در ادامه گفت: با ایده تاسیس اتحادیه تجاری و یا هر نهاد خصوصی و یا سازمان قوی اقتصادی در کشور های حاشیه خزر با تمسک به اشتراکات قومی، دینی، فرهنگی می توان دولت های منطقه را به سمت همگرایی سیاسی و سامان دادن مشکلات و یا اصلاح سیاست های کلان در سایر عرصه ها ترغیب کرد.

وی اضافه کرد: کشورهای عضو شورای بین المللی همکاری ای تجاری اتاق های بازرگانی و صنعت کشور های منطقه دریای خزر با مساحتی معادل 22 میلیون کیلومتر مربع و بیش از 240 میلیون نفر جمغیت از پتانسیل های مناسب و تنوع تولیدی قابل اعتنایی برخوردار است ، این کشور ها تولید ناخالص داخلی بیش از دو هزار و 540 میلیارد دلار و رشدGDP شش درصدی برخوردارند.

کرمانشاهی اذعان داشت: در سال 2011 حجم مبادلات تجاری کشورهای عضو با جهان با احتساب نفت خام حدود 700 میلیارد دلار بوده است.

وی تاکید کرد: کشورهای عضو منابع قابل توجهی از نفت ، گاز، ذغال سنگ، انواع سنگ معدنی، طلا، سرب، قلع، مس و نظایر ان محصولات صنعتی و ماشین آلات، محصولات متنوع دامی و ... را دارا هستند که می توانند بسیاری از نیازهای درون کشورهای عضو را تامین کنند.

ایران بازار بزرگ خاورمیانه

وی تأکید کرد: ایران با 70 میلیون نفر جمعیت ،تولید ناخالص داخلی به ارزش 870 میلیارد دلار و بیش از 200 میلیارد دلار حجم مبادلات خارجی یکی از قدرتهای اقتصادی و بزرگ بازار در خاور میانه است.

کرمانشاهی افزود: ساختار کالاهای وارداتی ایران 15 درصد سرمایه ای، 56 درصد واسطه ای و 11 درصد مصرفی و 18 درصد دیگر کالاهای طبقه بندی نشده است.

وی تصریح کرد: ایران دارای 6 منطقه آزاد تجاری- صنعتی و 19 منطقه ویژه اقتصادی دارای موقعیت استراتژیک از جهت دسترسی به اب های آزاد و کشور های محصور در خشکی است که این مناطق دارای زیر ساخت های لازم بوده است و رشد جذب سرمایه گذاری خارجی در دو سال گذشته 120 درصد بوده است که به لحاظ رشد رتبه اولین شاخص اقتصادی و ششمین رتبه در سطح جهان است.

کرمانشاهی ادامه داد: طی سال گذشته سرمایه های خارجی جذب شده در ایران قریب به 4 میلیارد دلار بوده است کخ تحت پوشش قانون تشویق حمایت از سرمایه گذاری خارجی قرار دارد.

وی افزود: 500 هزار کارگاه صنعتی در حوزه های صنایع غذایی، منسوجات، صنایع سلولزی، فلزات، مواد شیمیایی و ماشین آلات و سه هزار و 200 معدن فعال در کشور وجود دارد که 57 هزار نفر در این بخش ها شاغل هستند.

معاون امور اداری کمک های تجاری سازمان توسعه تجارت کشور یادآور شد: ایران رتبه 4 تا 9 در تولیدات روی، سرب، کبالت، آلومینیم، منگنز و مس در جهان را به خود اختصاص داده است، طول خط آهن در کشور بالغ بر 7 هزار و 584 کیلومتر و بارگیری 46 میلیون تن کالا در 4 بندر اصلی کشور است.

وی گفت: میزان مبادلات ایران با کشورهای عضو طی سال میلادی 2011 به حدود 2.1 میلیارد دلار رسیده است که با توجه به پتانسیل های موجود این رقم قابلیت رشد و توسعه چشمگیری دارد.

کرمانشاهی ادامه داد: ایران به دنبال برقراری توسعه پایدار در منطقه و ایحاد همدلی بین کشورهای بین کشورهای عضو است تا اعضا بتوانند در صحنه های بین المللی از توسعه پایدار برخوردار باشند.