  1. استانها
  2. گلستان
۲ خرداد ۱۳۹۱، ۲۱:۵۷

کرمانشاهی:

نسخه اقتصادی غرب تنش زاست/ ایران بازار بزرگ خاورمیانه

نسخه اقتصادی غرب تنش زاست/ ایران بازار بزرگ خاورمیانه

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون امور اداری کمک های تجاری سازمان توسعه تجارت کشور گفت: نسخه تجویزی غرب در بخش اقتصاد نه تنها قادر به حل مشکلات جهان نیست بلکه در برخی موارد منجر به تنش زایی و ایجاد بحران های دامنه دار اقتصادی کشورها شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث کرمانشاهی شامگاه سه شنبه در سیزدهمین نشست ICBC در گرگان گفت: اقتصاد جهانی پس از یک دوره نسبتا طولانی و پر فراز و نشیب به مرحله ای خاص از تکامل رسیده است.

وی افزود: به اعتقاد ما تدوین استرتژی اقتصادی مطلوب ترکیبی از همگرایی منطقه اس و بین الملل با تعاریف خاص خود را می طلبد و توجه تک وجهی به این امر می تواند خسارات غیر قابل جبرانی را برای اقتصاد های در حال توسعه به همراه داشته باشد.

کرمانشاهی ادامه داد: اقتصاد جهانی به مرحله ای رسیده است که برای اثر گزاری بر ان باید رویه های مشترک اقتصادی و اجتماعی بین ملل مختلف را سازماندهی کرد و برآیند نیروهای متحد و توانمندی های خود را برای حضور فعال در عرصه اقتصادی دنیا بکار گرفت.

وی گفت: کشورهای عضو برای ایفای نقش موثر در اقتصاد جهانی  راهی جز تقویت همگرایی و همکاری اقتصادی  موثر و سیاسی ندارند.

کرمانشاهی در ادامه گفت: تشکیل اتحادیه های متعدد و ترتیبات استراتژیک منطقه ای و فرامنطقه ای به منظور حفظ موازنه اقتصادی از ویژگی های نوین ساختار روابط بین الملل است و باید بتواند روند اقتصاد بین المللی را بر اساس منافع مشترک کشورهای عضو جهت دهی کند.

وی یادآور شد: الگوی توسعه داده اقتصادی جمهوری اسلامی ایران توانسته است به نحو مطلوبی عمل کرده و حداقل تاثیر و آسیب پذیری از بحران جهانی را برای کشورمان داشته باشد و آماده ایم تجارب خود را در این زمینه در ابعاد مختلف در اختیار کشورهای عضو قرار دهیم.

کرمانشاهی افزود: نقش محوری و ساختاری سهم عمده استراتژی اقتصادی ایران معطوف به همگرایی در منطقه است، توجه به این امر علاوه بر منافع مادی و در هم تنیدگی روابط کشورهای عضو موجب شکوفایی اقتصادی و متوازن کشورهای عضو در منطقه خواهد شد.

وی تصریح کرد: توسعه زیر ساخت های تجاری و حمل و نقل و ارتباطات و برقراری هر چه بهتر و تاثیرگذار تر بین بخشهای خصوصی و فعالان اقتصادی، و رفع مشکلات و موانع موجودبر سر راه پیوند های تجاری و اقتصادی بین کشورهای عضو از فلسفه تشکیل این شورا است.

معاون امور اداری کمک های تجاری سازمان توسعه تجارت کشور ادامه داد: بررسی زمینه های فعالیت اقتصادی و تجاری، تولید، گردشگری، امور بانکی، مقررات گمرکی، صدور روادید، برگزاری نمایشگاههای عرضه کالاها و تولیدات کشسورهای عضو و ...با تاکید بر بر ضرورت گسترش همکاری های منطقه ای و رفع موانع اداری از جمله مهمترین دغدغه های این شورا است.

وی یادآور شد: این شورا می تواند تاثیر به سزایی در همگرایی سیاسی بین کشورهای عضو داشته باشد، فقدان روابط بازرگانی و اقتصادی می تواند روابط سیاسی بین کشور ها را آسیب پذیر کند زیرا یکی از مهم ترین عوامل بسط و گسنرش ارتباطات در عرصه های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی است.

کرمانشاهی در ادامه گفت: با ایده تاسیس اتحادیه تجاری و یا هر نهاد خصوصی و یا سازمان قوی اقتصادی در کشور های حاشیه خزر با تمسک به اشتراکات قومی، دینی، فرهنگی می توان دولت های منطقه را به سمت همگرایی سیاسی و سامان دادن مشکلات و یا اصلاح سیاست های کلان در سایر عرصه ها ترغیب کرد.

وی اضافه کرد: کشورهای عضو شورای بین المللی همکاری ای تجاری اتاق های بازرگانی و صنعت کشور های منطقه دریای خزر با مساحتی معادل 22 میلیون کیلومتر مربع و بیش از 240 میلیون نفر جمغیت از پتانسیل های مناسب و تنوع تولیدی قابل اعتنایی برخوردار است ، این کشور ها تولید ناخالص داخلی بیش از دو هزار و 540 میلیارد دلار و رشدGDP شش درصدی برخوردارند.

کرمانشاهی اذعان داشت: در سال 2011 حجم مبادلات تجاری کشورهای عضو با جهان با احتساب نفت خام حدود 700 میلیارد دلار بوده است.

وی تاکید کرد: کشورهای عضو منابع قابل توجهی از نفت ، گاز، ذغال سنگ، انواع سنگ معدنی، طلا، سرب، قلع، مس و نظایر ان محصولات صنعتی و ماشین آلات، محصولات متنوع دامی و ... را دارا هستند که می توانند بسیاری از نیازهای درون کشورهای عضو را تامین کنند.

ایران بازار بزرگ خاورمیانه

وی تأکید کرد: ایران با 70 میلیون نفر جمعیت ،تولید ناخالص داخلی به ارزش 870 میلیارد دلار و بیش از 200 میلیارد دلار حجم مبادلات خارجی یکی از قدرتهای اقتصادی و بزرگ بازار در خاور میانه است.

کرمانشاهی افزود: ساختار کالاهای وارداتی ایران 15 درصد سرمایه ای، 56 درصد واسطه ای و 11 درصد مصرفی و 18 درصد دیگر کالاهای طبقه بندی نشده است.

وی تصریح کرد: ایران دارای 6 منطقه آزاد تجاری- صنعتی و 19 منطقه ویژه اقتصادی دارای موقعیت استراتژیک از جهت دسترسی به اب های آزاد و کشور های محصور در خشکی است که این مناطق دارای زیر ساخت های لازم بوده است و رشد جذب سرمایه گذاری خارجی در دو سال گذشته 120 درصد بوده است که به لحاظ رشد رتبه اولین شاخص اقتصادی و ششمین رتبه در سطح جهان است.

کرمانشاهی ادامه داد: طی سال گذشته سرمایه های خارجی جذب شده در ایران قریب به 4 میلیارد دلار بوده است کخ تحت پوشش قانون تشویق حمایت از سرمایه گذاری خارجی قرار دارد.

وی افزود: 500 هزار کارگاه صنعتی در حوزه های صنایع غذایی، منسوجات، صنایع سلولزی، فلزات، مواد شیمیایی و ماشین آلات و سه هزار و 200 معدن فعال در کشور وجود دارد که 57 هزار نفر در این بخش ها شاغل هستند.

معاون امور اداری کمک های تجاری سازمان توسعه تجارت کشور یادآور شد: ایران رتبه 4 تا 9 در تولیدات روی، سرب، کبالت، آلومینیم، منگنز و مس در جهان را به خود اختصاص داده است، طول خط آهن در کشور بالغ بر 7 هزار و 584 کیلومتر و بارگیری 46 میلیون تن کالا در 4 بندر اصلی کشور است.

وی گفت: میزان مبادلات ایران با کشورهای عضو طی سال میلادی 2011 به حدود 2.1 میلیارد دلار رسیده است که با توجه به پتانسیل های موجود این رقم قابلیت رشد و توسعه چشمگیری دارد.

کرمانشاهی ادامه داد: ایران به دنبال برقراری توسعه پایدار در منطقه و ایحاد همدلی بین کشورهای بین کشورهای عضو است تا اعضا بتوانند در صحنه های بین المللی از توسعه پایدار برخوردار باشند.

کد مطلب 1609533

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار