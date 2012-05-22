ساختمان اتاق بازرگانی گرگان کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات ساخت ساختمان اتاق بازرگانی با حضور شرکت کنندگان سیزدهمین اجلاس بین المللی اتاقهای بازرگانی و تجاری کشورهای حاشیه دریای خزر در سایت اداری استان آغاز شد.

سیزدهمین نشست شورای بین المللی همکاریهای تجاری اتاقهای بازرگانی و صنعت کشورهای دریای خزر (ICBC) از امروز سه شنبه در گرگان آغاز بکار کرد.

نشست بین المللی همکاری های تجاری اتاق های بازرگانی و صنعت کشورهای منطقه دریای خزر یا خزر تجاری است که کشورهای ایران، ترکمنستان، روسیه، قزاقستان و آذربایجان عضو آن هستند.

پیشینه شکل گیری این اجلاس به سال 1996 میلادی برمی گردد که از سوی نمایندگان اتاقهای بازرگانی کشورهایی از سوی ایران، روسیه و قزاقستان با هدف انسجام و توسعه روابط بازرگانی تاسیس شد.