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۲ خرداد ۱۳۹۱، ۲۲:۰۵

ساختمان اتاق بازرگانی گرگان کلنگ زنی شد

ساختمان اتاق بازرگانی گرگان کلنگ زنی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: همزمان با اجلاس اتاقهای بازرگانی کشورهای حوزه دریای خزر، ساختمان اتاق بازرگانی گرگان کلنگ زنی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات ساخت ساختمان اتاق بازرگانی با حضور شرکت کنندگان سیزدهمین اجلاس بین المللی اتاقهای بازرگانی و تجاری کشورهای حاشیه دریای خزر در سایت اداری استان آغاز شد.

سیزدهمین نشست شورای بین المللی همکاریهای تجاری اتاقهای بازرگانی و صنعت کشورهای دریای خزر (ICBC) از امروز سه شنبه در گرگان آغاز بکار کرد.

نشست بین المللی همکاری های تجاری اتاق های بازرگانی و صنعت کشورهای منطقه دریای خزر یا خزر تجاری است که کشورهای ایران، ترکمنستان، روسیه، قزاقستان و آذربایجان عضو آن هستند.
 
پیشینه شکل گیری این اجلاس به سال 1996 میلادی برمی گردد که از سوی نمایندگان اتاقهای بازرگانی کشورهایی از سوی ایران، روسیه و قزاقستان با هدف انسجام و توسعه روابط بازرگانی تاسیس شد.
کد مطلب 1609536

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