خرید تضمینی گندم کشاورزان مازنی با مشارکت بانک سپه

به گزارش خبرنگار مهر، رضا افرازه عصر سه شنبه در جلسه شرکت غله و بانک سپه بمنظور هماهنگی و برنامه ریزی لازم جهت آمادگی مطلوب تر در فرآیند اجرای طرح خرید تضمینی گندم داخلی اظهار داشت: شرکت غله تمامی امکانات و پرسنل خود را در راستای تحقق اهداف دولت در این طرح ملی و حمایت بیشتر از کشاورزان بسیج کرده است.

وی با اشاره به اینکه خرید تضمینی گندم به دو شیوه مستقیم و با عقد قرارداد با مباشر صورت می پذیرد اظهار داشت: در خرید مستقیم کشاورزان با مراجعه مستقیم به مراکز خرید شرکت غله نسبت به تحویل گندم اقدام و بهای آن را از طریق بانک سپه که عامل خرید می کند دریافت خواهند کرد.

افرازه افزود: کشاورزان با کارت مغناطیسی عابربانک سپه میتوانند علاوه بر امکان مراجعه به شعب بانک مذکور از طریق خدمات پرداخت دستگاه خودپرداز نیز وجه خود را دریافت کنند.

مدیر شعب بانک سپه مازندران نیز با اشاره به اینکه بانک سپه برای دومین سال پیاپی، عاملیت خرید تضمینی گندم را بر عهده دارد گفت: در سال زراعی گذشته با برنامه ریزی مناسب عملکرد مطلوبی در طرح خرید تضمینی گندم داشتیم.

گراوند افزود: باعنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری و نامگذاری سالجاری به عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و در راستای حمایت از تولید کشاورزان، بانک سپه با بسیج تمامی امکانات سخت افزاری و نرم افزاری با آمادگی کامل به استقبال طرح ملی خرید تضمینی گندم داخلی خواهد رفت.

مدیر شعب بانک سپه مازندران، ارتباط با شعب و مراکز خرید گندم، شناسایی مراکز خرید، اطلاع رسانی به کشاورزان، برگزاری جلسات با دستگاههای مرتبط و بررسی میزان خرید گندم در سال زراعی جدید را بخشی ازاقدامات اولیه صورت گرفته توسط عامل خرید برشمرد.