وجود 70 موزه در استان تهران/ 150 میلیون تومان برای ساخت موزه شهریار

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین فراهانی عصر امروز در حاشیه برگزاری مراسم افتتاح و بهره برداری از اولین موزه شهرستان شهریار در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بیش از 70 موزه در سطح استان تهران قرار دارد که نشان دهنده قدمت و تمدن بالای این استان است و مردم می توانند با بازدید از این موزه ها با پیشینه و فرهنگ گذشتگان خود آشنا شوند.

وی عنوان کرد: احداث موزه فرهنگ و تمدن در شهرستان شهریار با همکاری و تعامل سازنده مسئولان این شهرستان از جمله فرمانداری، شهرداری و شورای اسلامی شهر صورت گرفت.

اختصاص 150 میلیون تومان اعتبار برای ساخت موزه شهریار



این مسئول ادامه داد: در این زمینه شهرداری و شورای شهر شهریار، زمینی به مساحت یک هزار و 800 مترمربع و میراث فرهنگی نیز اعتباری حدود 150 میلیون تومان را به احداث این موزه اختصاص دادند.

فراهانی بیان کرد: امید می رود مردم فرهیخته شهرستان شهریار با استقبال و اهدا هدایا و اشیا تاریخی خود به میراث فرهنگی این شهرستان، به غنای موزه کمک کنند که در این زمینه به منظور تشویق و ترغیب شهروندان به این امر برنامه هایی تدارک دیده شده است.

خریداری اشیای واجد ارزش تاریخی



وی افزود: خریداری اشیا واجد ارزش تاریخی و نگهداری آثار با نام اهداکننده و خاندانش در موزه و همچنین اهدا لوح سپاس از سوی سازمان میراث فرهنگی، از جمله این برنامه ها است.

مدیرکل سازمان میراث فرهنگی استان تهران گفت: موزه شهرستان شهریار در سه بخش باستان شناسی دارای دو غرفه شامل سفالهای مختلف و بخش مردم شناسی دارای سه غرفه و بخش صنایع دستی شامل اشیا و صنایع دستس معاصر این شهرستان و همچنینی آمفی تئاتر و دیگر بخشهای متنوع، احداث شده است.