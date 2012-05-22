خداحافظی استقلال و مظلومی با لیگ قهرمانان/ سپاهان به یک چهارم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا از ساعت 20:30 روز سه شنبه با برگزاری یک دیدار بین تیم‌های ایرانی سپاهان اصفهان و استقلال تهران در ورزشگاه فولادشهر اصفهان پیگیری شد. در این بازی که در حضور بیش از 10 هزار تماشاگر برگزار شد، تیم سپاهان برتری 2 بر صفر را از آن خود کرد و مقتدرانه به مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌ها راه یافت.

سپاهان که در این بازی از حمایت حداکثری هواداران خود بهره می‌برد، بازی را خیلی خوب آغاز کرد و در دقیقه هشت به گل نخست رسید. در دقیقه هشت بازی محرم نویدکیا شوتی سرکش را روانه دروازه استقلال کرد که سیدمهدی رحمتی بصورت ناقص آن را دفع کرد تا "جواهیر سوکای" توپ برگشتی را با ضربه سر برای "برونو سزار" بفرستد و این مهاجم برزیلی با کنار پا دروازه استقلال را باز کند.

میدانداری سپاهان بعد از این گل ادامه پیدا کرد و مدافعان سر درگم استقلال تنها به دفع حملات مهاجمان زهردار تیم میزبان می‌پرداختند. سپاهان که استقلال را ضعیف‌تر از همیشه می‌دید در دقیقه 35 با ضربه سر محسن بنگر به گل دوم رسید و کار استقلال را حداقل در نیمه اول تمام کرد. این بار هم سوکای در نقش سازنده گل ظاهر شد و کرنر ارسالی از سوی "فابیو جانواریو" را با ضربه سر به محسن بنگر رساند تا او با بهره گیری از اشتباهات توامان سیدمهدی رحمتی و مدافعان استقلال گل دوم سپاهان را به ثمر برساند.

انتظار این بود که استقلال برای تغییر نتیجه آهنگ بازی خود را تهاجمی‌تر کند اما انگار توان و رقمی در این تیم نبود و ستاره‌های اسم و رسم دار مظلومی با روزهای اوج خود فاصله داشتند. استقلال در ضعیف‌ترین بازی فصل خود هیچ حرفی برای گفتن نداشت و حتی یک موقعیت گلزنی نیز روی دروازه حریف خلق نکرد تا شکستی تلخ را متحمل شود. با این شکست استقلال وادعی تلخ با مسابقات لیگ قهرمانان آسیا داشت و سپاهان به جمع هشت تیم برتر مسابقات رسید.

این مسابقه برای مظلومی یک بازی خاص و ویژه بود. او مدعی بود، سپاهان به لطف بدشانسی استقلال قهرمان لیگ شده در این بازی مغلوب هنرنمایی شاگردان کرانچار شد و با دومین جام این فصل نیز وداع کرد. با شرایطی که بازیکنان استقلال در مسابقه سه شنبه شب داشتند، می‌توان پیش بینی کرد، این آخرین بازی مظلومی در استقلال بوده است.

قضاوت بازی سپاهان - استقلال برعهده "کیم دونگ جی" از کره جنوبی بود. او در این بازی به محرم نویدکیا از سپاهان و آندرانیک تیموریان، "جی لوید ساموئل" و حنیف عمران زاده از تیم استقلال کارت زرد نشان داد.