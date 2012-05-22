باشگاه چلسی جدایی دروگبا را تایید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، قرارداد دروگبای 34 ساله در پایان ماه ژوئن با چلسی به پایان می رسد و این در حالی است که پیش‌تر عنوان شده بود که این بازیکن ساحل عاجی به چین می رود.

دروگبا پس از هشت سال از چلسی جدا می شود. وی طی این مدت موفق شد سه بار با چلسی قهرمان لیگ برتر شود. دروگبا چهار بار جام حذفی انگلستان را با آبی پوشان برنده شد و دو بار فاتح رقابت های جام اتحادیه شد. این بازیکن در آخرین بازی خود برای چلسی، با گلی که به بایرن مونیخ در فینال لیگ قهرمانان اروپا زد، موجبات قهرمانی تیم خود را فراهم آورد.

دروگبا در گفتگو با سایت اختصاصی باشگاه چلسی‌ اظهار داشت: می خواستم به همه شایعات پایان دهم و بگویم که از چلسی می‌روم. این تصمیم خیلی دشواری بود اما باید بگویم که به خاطر آنچه در این مدت به دست آورده ایم به خودم می بالم. اکنون زمان آن فرا رسیده که چالش جدیدی را تجربه کنم. ما هر آنچه جایزه بوده را برده ایم و روز شنبه برای من و همه هواداران روز ویژه‌ای بود و من خوشحالم که در این موفقیت بخشی از تیم بودم. برای باشگاه بهترین ها را آرزو دارم و می خواهم بگویم که چلسی برای همیشه در قلب من جای دارد.