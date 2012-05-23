به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به جده عربستان، آخرین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس پیش از رویارویی با الاتحاد عربستان در مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا در حالی سه شنبه شب در ورزشگاه فیصل بن عبدالعزیز شهر جده برگزار شد که در اواخر تمرین جواد کاظمیان از ناحیه انگشت دست دچار آسیب دیدگی شد اما این مصدویت جدی نبود.

همچنین در دقایق پایانی تمرین برخی از ایرانیان مقیم شهر جده در محل برگزاری تمرین حاضر شده و ضمن انداختن عکس یادگاری با بازیکنان، از آنها امضا هم گرفتند.

پس از پایان تمرین بازیکنان پرسپولیس پیگیر نتیجه دیدار سپاهان اصفهان - استقلال تهران بودند که همزمان با برگزاری برنامه آماده‌سازی سرخپوشان در ورزشگاه فولادشهر اصفهان در حال پیگیری بود. سرخپوشان عکس العمل خاصی به برتری 2 بر صفر سپاهان تا دقیقه 75 بازی نشان ندادند.

ضمن اینکه به نظر می‌رسید نشست زارع قائم باشگاه پرسپولیس با دنیزلی مفید بوده است زیرا سرمربی پرسپولیس با چهره شاداب‌تر در این تمرین حضور داشت.

از سوی دیگر برخی از مسئولان و همراهان تیم فوتبال پرسپولیس ساعت 23:30 دقیقه سه شنبه شب برای زیارت خانه خدا از جده راهی شهر مکه شدند.