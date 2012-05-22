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۲ خرداد ۱۳۹۱، ۲۳:۱۵

یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان/

الاهلی عربستان با شکست الجزیره امارات صعود کرد

الاهلی عربستان با شکست الجزیره امارات صعود کرد

تیم فوتبال الاهلی عربستان با برتری مقابل الجزیره امارات در ضربات پنالتی به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا صعود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های الجزیره امارات و الاهلی عربستان از ساعت 20:15 امروز سه شنبه برگزارکننده دیداری در چارچوب مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا بودند.

این بازی که در ورزشگاه "محمد بن زاید" شهر ابوظبی برگزار شد در ضربات پنالتی به برتری 4 بر 2 تیم الاهلی انجامید تا این تیم با توجه به ثبت نتیجه تساوی 3 بر 3 در وقت‌های معمول و اضافه مسابقه برتری 7 بر 5 را از آن خود کند.

برای تیم الجزیره در این بازی خانگی ریکاردو اولیویرا (32 و 114) و ماتیاس دلگادو (62) گل زدند و گل‌های تیم الاهلی نیز توسط مارسلو کاماچو (23)، عماد علی الحوسنی (74) و ویکتور سیموئز (118) به ثمر رسید.

الاهلی که در مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا با سپاهان همگروه بود، در حالی مقابل الجزیره به برتری رسید که تا 2 دقیقه مانده به پایان بازی از میزبان خود عقب بود. الجزیره به عنوان صدرنشین گروه استقلال به مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا صعود کرده بود.

کد مطلب 1609562

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