48 هزار مسکن روستایی در اردبیل نوسازی شدند

احمد حاج علیزاده در حاشیه بازدید از طرحهای نوسازی امسال در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بنیاد مسکن استان اردبیل در شش سال اخیر موفق شده 50 درصد منازل روستایی کم دوام و بی دوام را نوسازی و مقاوم کند.

به گفته وی از مجموع 83 هزار خانه روستایی کم دوام و بی دوام حدود 48 هزار خانه در حال نوسازی است.

مدیر کل بنیاد مسکن استان اردبیل عنوان کرد: در این شش سال بنیاد مسکن با استفاده از تجربیات و به کارگیری نیروهای متخصص و نیز به راه انداختن طرح نظام فنی روستایی گام ارزشمندی در این زمینه برداشته است.

وی یادآور شد: نظام فنی روستایی به مانند نظام مهندسی به جهت نظارت در طرحهای نوسازی و مقاوم سازی منازل روستایی با همکاری 295 نفر در بخش طراحی و نظارت در استان فعالیت می کند.

به گفته حاج علیزاده ساخت مسکن در روستاها با کمک گروههای زبده ای از طراحان، معماران، مهندسان و فعالان حوزه ساختمان سازی انجام می شود.

50 هزار نفر تسهیلات مسکن دریافت می کند

این مسئول با اشاره به تسهیلات بانکی برای احداث مسکن روستاییان اعلام کرد: پرداخت تسهیلات بخش عمده ای از مشکلات روستاییان را پاسخ گفته بطوریکه از ابتدای آغاز به کار اعطای تسهیلات بیش از 50 هزار نفر به بانکهای عامل معرفی شدند.

وی افزود: از این تعداد بیش از 45 هزار نفر با بانکها عقد قراردداد کرده و نزدیک به 36 هزار نفر پایان کار ساختمانی دریافت کردند.

حاج علیزاده مبلغ وام در سال گذشته را 100 میلیون ریال عنوان و اضافه کرد: این وام در چهار مرحله 12 ساله با سود چهار درصد پرداخت می شود و در سالجاری افزایش خواهد یافت.