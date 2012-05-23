مشکلات ورزشکاران فرخ شهر حل شد/ محبوبیت استاندار در میان ورزشکاران

به گزارش خبرنگار مهر، فرخشهر یکی از شهرهای بزرگ چهار محال و بختیاری است و دارای ورزشکاران بسیاری در رشته های ورزشی مختلف است.

این شهر که سابقه زیادی در آغاز بسیاری از ورزشها در این استان داشته و توانسته ورزشکاران و مقام آوران بسیاری را تربیت کند با کمبود سالن ورزشی مواجه است.

ورزشکاران این شهر در مسابقات ورزشی مختلف همیشه توانسته اند مقامهای برتر این استان را کسب کنند.

ورزشهای وزنه برداری، بسکتبال، والیبال، آمادگی جسمانی، باستانی و ... همیشه در استان حرفهایی برای گفتن داشتند و توانستند حتی در مسابقات کشوری و بین المللی مقامهای برتری کسب کنند.

کمبود سالن ورزشی در شهر فرخشهر یکی از مشکلات مهم این شهر است و بسیاری از ورزشکاران از کمبود فضای ورزشی در این شهر رنج می برند.

سازمان ورزش و جوانان در این شهر یک سالن ورزشی به نام سالن آزادی دارد که این سالن جوابگوی تمام ورزشکاران این شهر نیست.

این شهر دارای یک سالن ورزشی دیگری به نام مجموعه ورزشی تختی آموزش و پرورش است که بسیاری از هیئت های ورزشی مانند والیبال، بسکتبال،وزنه برداری و ... ازقدیم الایام در این سالن ورزشی تمرین می کردند و از این فضای ورزشی برای توسعه ورزش استفاده می کردند.

هیئت های ورزشی با مدیریت خوب مدیران گذشته سالن تختی که از سوی آموزش و پرورش تعیین می شدند تعامل خوبی داشتند و در اثر وجود همین تعامل خوب ورزش در این شهر توسعه پیدا می کرد.

در سال گذشته مدیر جدیدی از سوی آموزش و پرورش برای این سالن ورزشی تعیین شد و این مدیریت از همان ابتدا مشکلات فراوانی برای هیئتهای ورزشی به وجود آورد تا اینکه گلایه ورزشکاران، والدین ورزشکاران، مدیران هیئتهای ورزشی این شهر بلند شد و این مسئله حتی به شورای شهر و رسانه ها رسید.

مشکلات مدیریت با هیئت های ورزشی تا جایی داشت پیش می رفت که به تعطیلی هیئت های ورزشی نظیرهیئت بسکتبال فرخ شهر می انجامید و بسیاری از ورزشکاران این هیئت ورزشی به جای تمرین در سالن ورزشی سرگردان کوچه و خیابان شده بودند.

مسئولین ورزش استان چهارمحال و بختیاری این مشکل را مورد توجه قرار داده و از همان ابتدا حل این مشکل را در صدر اقدامات خود قرار دادند.

در نهایت مشکل تمرین هیئتهای ورزشی ورزش و جوانان شهر فرخشهر با پیگریهای ویژه محمود شمسی پور مدیر ورزش و جوانان چهار محال و بختیاری و نظر مساعد علی اصغر عنابستانی استاندار چهار محال و بختیاری حل شد.

استاندار چهارمحال و بختیاری همیشه نسبت به توسعه ورزش در این استان نظر ویژه ای داشته و همیشه به صورت ویژه پیگیرافزایش سرانه ورزشی در شهرها و روستای این استان بوده و از این رو محبوبیت خاصی در بین ورزشکاران و قهرمانان ورزشی چهارمحال و بختیاری دارد.

اقدام علی اصغرعنابستانی استاندار چهارمحال و بختیاری در حل مشکل هیئت های ورزشی در رابطه با سالن ورزشی تختی فرخشهر موجب رضایت و خوشحالی ورزشکاران و هیئت های ورزشی فرخشهری شده است.

بر اساس تصمیات گرفته شده ، تمرینات در سالن تختی فرخشهر به دوبخش تقسیم شد که سالن تختی از سات 17 تا ساعت 23 به تمرینات ورزش و جوانان تعلق دارد و بقیه زمانها به آموزش و پرورش متعلق است.

رئیس هیئت بسکتبال فرخشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: هم اکنون مشکلات ما تا حدودی برای تمرین در این سالن ورزشی حل شده و مدتی است که با مدیریت مشکلی نداریم و تمرینات روند سابق خود راپی گرفته است.

سید سجاد حسینی ادامه داد: از استاندار چهارمحال و بختیاری و مدیر ورزش و جوان استان برای حل این مشکل تشکر و تقدیر می کنم که مشکل ورزشکاران بسکتبالیست این شهر را حل کردند.

وی تاکید کرد: ورزشکاران دیگر استرس تمرین ندارند و با خیال آسوده سر جلسات تمرین حاضر می شوند.

وی اذعان داشت: هم اکنون با حل مشکل محل تمرین، این هیئت ورزشی در حال عضو گیری و آموزش بسکتبال است وبرای مسابقات استانی اماده می شود.

حسینی تاکید کرد: امیدواریم با کسب مقامهای قهرمانی وپروراندن ورزشکاران در حد قهرمانی بتوانیم از مسئولین ورزش و استاندار تشکر کنیم.

توسعه ورزش یکی از پارامترهای مهم درهر کشور است که باید مورد توجه همه ارگانها باشد و توسعه حوزه ورزش در گرو همکاری و تعامل ارگانها به وجود می آید.

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گزارش: سید محمد رضا موسوی