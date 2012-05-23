گپی با اولین گوینده خبر آزادی خرمشهر/ طنین صدایی که ماندگار شد!

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر کوتی متولد سال 1332 است و در زمان حماسه آزادی خرمشهر تنها 29 سال داشت و در عنفوان جوانی به سر می برد و در آن زمان پر از هیجان رسالتی از جنس خبر بود، رسالتی که شاید همتای رزم در جبهه های پرخطر و به همان اندازه مهم بود.

کوتی با حضور در خرمشهر، لحظه به لحظه اخبار و وقایع را از طریق رادیو منعکس می کرد و بی شک شمار زیادی از مردم آن روزها با صدای وی اخبار خرمشهر را دنبال می کردند.

امروز کوتی میانسالی است با کوله باری از تجربه در دنیای خبر و اطلاع رسانی اما شاید نیمه زیادی از این کوله بار پر باشد از خاطرات دورانی که در تاریخ معاصر کشور، سنبل صبر و مقاومت و ایستادگی شد.

و در کوله بار خاطرات خود روزهایی را دارد که در اوج جوانی و خالی از تجربه جنگ، گزارشگر صحنه هایی شده بود که خود نیز با آنها غریبه بود، آن روزها که نمی دانست باید چه چیز را گزارش کند تا دل شنوندگان خود را آرام کند و چگونه آرامش بخش باشد در حالیکه خود نا آرام است و می گرید.

به بهانه سوم خرداد و حماسه آزادی خرمشهر به سراغ حماسه آفرینی رفتیم که در صحنه اطلاع رسانی جان خود را برکف نهاده و در میادین پر خطر جنگ حاضر شده تا مامنی باشد برای دلهای نگران کسانی که به جبر از خانه و کاشانه خود رانده شده بودند اما نگرانی های آنها برای شهر و دیارشان خواب را از چشمانشان ربوده بود.

هرچند همین که خبر آزادی خرمشهر اول بار با کلام وی از رادیو اهواز طنین افکن شد بسیار با ارزش و ماندگار است، اما آنچه ارزش و اهمیت دوچندانی دارد حضور جوانی در دل آتش و پذیرفتن امر اطلاع رسانی در چنان شرایطی است.

به پاسداشت حضورش و به بهانه اینکه اول بار ندای آزادی خرمشهر را از رادیو سر داده به سراغش رفتیم تا اینبار خود سوژه گزارش و خبر شود و از حال و هوای آن روزهایش بگوید.

کوتی در خصوص حال و هوای اطلاع رسانی آن روزها به خبرنگار مهر گفت: ما یک گروه اعزامی از اهواز بودیم که از این گروه من و جعفر طالبی مامور شدیم در خرمشهر مستقر شده و اخبار و وقایع شهر را مخابره کنیم.

کوتی ادامه می دهد: آن روزها واحد سیار به شکل امروز وجود نداشت و ما از ضبط ناگرا برای مخابره اخبار استفاده می کردیم و در خیلی موارد نیز اخبار را با استفاده از بی سیم های ارتش و سپاه مخابره می کردیم.

اطلاع رسانی رسالتی همچون جنگیدن بود

وی از حال و هوای خبرنگاران آن زمان می گوید: آن روزها خبرنگاران اطلاع رسانی را یک رسالت می دانستند، برای تهیه خبر و مخابره آن حاضر بودند از جان خود نیز بگذرند، خبررسانی به مانند جنگ در جبهه ها بود و گواه این ادعا شهدای عرصه رسانه و خبر هستند.

کوتی ادامه داد: اطلاع رسانی در آن زمان دقیق و صاقانه بود و چون می دانستیم که مردم تنها امیدشان برای آگاهی از وضعیت خرمشهر اخبار رادیو است کوچکترین نکته ای را مخابره می کردیم خوب یا بد، زشت یا زیبا همه چیز را صادقانه به مردم می گفتیم، ضمن آنکه سرعت انتشار اخبار هم فوق العاده بود.

وی در خصوص اعلام خبر آزادی خرمشهر گفت: برای اولین بار در اهواز و خرمشهر و جبهه ها خبر آزادی خرمشهر را من خواندم در حالیکه خود نمی توانستم خوشحالی و بغض شادی خود را پنهان کنم.

کوتی در پاسخ به این سوال که آیا به خاطر دارید که چه تیتر و جمله ای را برای اعلام خبر به کار بردید گفت: آن لحظه و اتفاقات و گفتارهای آن را هرگز فراموش نمی کنم که با صدای لرزان از شادی گفتم خرمشهر آزاد شد، خرمشهر توسط رزمندگان و دلاورمردان اسلام آزاد شد و تعداد زیادی از عراقی ها به اسارت نیروهای ما در آمدند.

وی افزود: آزادی خرمشهر لحظه ای بود که از ذهن پاک نمی شود، شور و شعف مردم بانگ الله اکبر از گلدسته های مسجد جامع و حس غروری که در هر ایرانی دیده می شد هیچ یک از ذهن ها دور نخواهد شد.

دشمن حقانیت نیروهای ایران را دید و تسلیم شد

کوتی در خصوص خاطره ای از زمان تهیه خبر و گزارش در زمان آزادسازی خرمشهر گفت: امدادهای غیبی که تعداد زیادی از آنها را با چشم خود دیدم خاطراتی هستند که هرگز فراموش نمی کنم.

وی افزود: تانک عراقی ها در تپه های رقابیه گیر کرده بود و رزمندگان ما تصمیم گرفتند که آنها را شکار کنند من هم برای گزارش لحظه به لحظه همراهشان شدم.

کوتی گفت: گروه هشت نجف اشرف که یک گروه 9 نفره بود از طریق کانال سعی داشت به تانک ها نزدیک شود و در پیشاپیش گروه جوانی به نام علی اصغر به سمت عراقی ها تیراندازی می کرد تا راه را باز کند.

وی افزود: تیراندازی از طرف دشمن نیز بی امان بود اما یکباره تیراندازی قطع شد و لحظاتی بعد صدای دخیل یا خمینی عراقی ها که اسلحه های خود را به زمین انداخته بودند بلند شد.

یک نفر که عربی بلد بود از آنها پرسید چه اتفاقی افتاد که یکباره تسلیم شدید که آنها با اشاره به علی اصغر گفتند چندین بار با چشمان خود دیدیم که این آقا تیر خورد اما به زمین می افتد و بلند می شود، ما فهمیدیم که ما اشتباه می بینیم و این آقا اصلا تیر نمی خورد و به حقانیت شما ایمان آوردیم و خود را تسلیم کردیم.

کوتی تصریح کرد: آن روز با اینکه خیلی جوان بودم اما مصداق آیه قرآن را که می فرماید "ما بر دل دشمنان اسلام ترس و رعب انداخته و آنها را گمراه می کنیم" با تمام وجود احساس کردم.

ایمان و روحیه مردم باورکردنی نبود

گوینده پیشکسوت رادیو به ایمان و روحیه مردم خرمشهر و رزمندگان در آن روزها اشاره کرد و گفت: هرچه به دنبال کلمات و جملاتی بودم که در گزارشم تهییج و آرامش را رقم بزنم باز در مقابل روحیه مردم و رزمنده ها کم می آوردم و خیلی مواقع آنها بودند که به ما روحیه می دادند و ما را به صبر و ایمان دعوت می کردند.

ایمان و اعتقاد شرط اول امر اطلاع رسانی است

در پایان این گفتگو، اسکندر کوتی که خود در حال حاضر از فعالان عرصه اطلاع رسانی و از اصحاب رسانه است، ایمان و اعقاد را شرط اصلی قدم نهادن در عرصه خبر دانست و گفت: اگر خبرنگار به رسالت خود ایمان و اعتقاد نداشته و در مسیری قلم بزند که باور خودش نیست هرگز موفق نمی شود اعتماد مخاطب خود را رقم زند.

وی تلاش برای انعکاس صادقانه، کامل و به موقع اخبار و وقایع را وظیفه خطیر همه اصحاب رسانه دانست که باید در مسیر آن با عزمی راسخ قدم بردارند.

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گزارش از لیلا جعفری