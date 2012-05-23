ترویج فرهنگ نماز منجر به از بین رفتن ضد ارزش ها می شود

به گزارش خبرنگار مهر، لطیف صادقی عصر سه شنبه در جلسه شورای اقامه نماز فرمانداری این شهرستان اظهارداشت: نماز کلید دین و ریشه و اساس قبولی تمامی اعمال انسان به شمار می رود.

وی گفت: توجه کافی به این مهم جامعه را از دچارشدن به آسیب ها و چالش ها در امان نگاه می دارد.

وی همچنین خواستار برنامه ریزی مناسب برای ترویج فرهنگ اقامه نماز به جوانان شد و افزود: بهترین راهکار برای سلامت و بالا بردن ایمان در جامعه نماز است.

فرماندار زاهدان بیان داشت: باید در کنار آموزش و فرهنگ سازی برای انس هرچه بیشتر همکاران بخصوص جوانان با نماز، در راستای آموزش دیگر فریضه های واجب دین اسلام برآمد.