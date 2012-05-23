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۳ خرداد ۱۳۹۱، ۸:۵۲

صادقی:

ترویج فرهنگ نماز منجر به از بین رفتن ضد ارزش ها می شود

ترویج فرهنگ نماز منجر به از بین رفتن ضد ارزش ها می شود

زاهدان - خبرگزاری مهر: فرماندار زاهدان گفت: ترویج و گسترش فرهنگ اقامه نماز به شکل صحیح و مناسب می تواند منجر به کاهش و از بین رفتن ضد ارزش ها و منکرات در جامعه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، لطیف صادقی عصر سه شنبه در جلسه شورای اقامه نماز فرمانداری این شهرستان اظهارداشت: نماز کلید دین و ریشه و اساس قبولی تمامی اعمال انسان به شمار می رود.

وی گفت: توجه کافی به این مهم جامعه را از دچارشدن به آسیب ها و چالش ها در امان نگاه می دارد.

وی همچنین خواستار برنامه ریزی مناسب برای ترویج فرهنگ اقامه نماز به جوانان شد و افزود: بهترین راهکار برای سلامت و بالا بردن ایمان در جامعه نماز است.

فرماندار زاهدان بیان داشت: باید در کنار آموزش و فرهنگ سازی برای انس هرچه بیشتر همکاران بخصوص جوانان با نماز، در راستای آموزش دیگر فریضه های واجب دین اسلام برآمد.

کد مطلب 1609581

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