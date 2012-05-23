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۳ خرداد ۱۳۹۱، ۸:۵۵

سلطان زاده:

ارائه فاکتور خرید معتبر توسط واحدهای صنفی زاهدان الزامی است

ارائه فاکتور خرید معتبر توسط واحدهای صنفی زاهدان الزامی است

زاهدان - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان گفت: در هنگام حضور بازرسین و یا درخواست مبنی بر ارائه فاکتور در واحدهای صنفی، ارائه فاکتور معتبر الزامی است.

محمد رفیع سلطان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اکثر محصولات دارای بسته بندی، قیمت مصرف کننده بر روی آنها درج شده و برخی کالاها قیمت محل تولید در آن درج شده است که هزینه هایی از جمله حمل و نقل توسط فروشنده نیز در هنگام خرده فروشی در آن لحاظ می شود.

وی گفت: برای اینکه جلوی تخلفات زنجیره ای گرفته شود، به فاکتورهای فروشندگان استناد کرده و اساس قیمت فروشنده ارائه فاکتور معتبر است.

وی افزود: بعضا قیمت درج شده بر روی کالاها با قیمت فروش توسط واحد صنفی متفاوت است و بازرسان با اخذ فاکتور خرید واحد صنفی، کالا را کنترل و فاکتور را نیز استعلام تا کالاهایی که عرضه می شود بر اساس درصد سود قانونی باشد.

سرپرست معاونت بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان بیان داشت: متاسفانه انحراف قیمت در برخی محصولات وجود دارد و تلاش این است که کالاها با حداقل سود در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد و در صورت مشاهده قیمت های دو گانه و یا غیر متعارف برخورد شدیدی با عرضه کننده کالا می شود.

وی گفت: با توجه به اینکه بیش از 32 هزار واحد صنفی در سطح استان نیاز به همکاری و مشارکت مردمی در بحث نظارت وجود دارد، هم استانی ها باید در صورت مشاهده هر گونه تخلف مراتب را از طریق سامانه تلفن 124 و یا مراجعه حضوری به ستادهای خبری مستقر در ادارات صنعت، معدن و تجارت اعلام، تا سریعا پیگیری و نتیجه نیز به گزارش دهنده اعلام خواهد شد.

وی افزود: هم استانی هایی که گزارش خود را ارائه می دهند مطمئن باشند که اطلاعات آنها به صورت کاملا محرمانه حفظ می شود.

کد مطلب 1609584

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