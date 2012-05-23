1500 نفر اتباع بیگانه از ابتدای سال جاری تاکنون از زابل طرد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کیخا در جلسه کارگروه اتباع بیگانه این شهرستان اظهار داشت: در سال گذشته، 643 دستگاه خودرو که در جابه‌ جایی افاغنه فعالیت داشتند، توقیف شده ‌اند.

وی گفت: تمام شوراهای اسلامی روستایی موظف هستند در صورت مشاهده افاغنه مراتب را به مسئولان و پایگاه‌ های بسیج محله اطلاع رسانی کنند.

وی افزود: ادارات دولتی این شهرستان نیز باید از به کارگیری افاغنه به عنوان کارگر خودداری کنند.

فرماندار زابل بیان داشت: مردم در سطح شهر نیز در صورت مشاهده اتباع بیگانه مراتب را به پلیس 110 اطلاع دهند.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجه سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه گفت: نخستین طرح پایلوت جمع ‌آوری افاغنه کشور با موفقیت در این استان انجام و به عنوان الگو در دستور کار سایر استان‌ های کشور قرار گرفته است.

محمد امیر شهرکی افزود: بیش از 200 هزار نفر افاغنه در سال جاری از سیستان و بلوچستان طرد خواهند شد.