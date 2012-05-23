آزادی خرمشهر معجزه الهی بود

به گزارش خبرنگار مهر، بسیج دانشجویی شهید آوینی دانشکده فنی امیرکبیر اراک در بیانیه ای روز آزادسازی خرمشهر، آزادی این شهر را معجره ای الهی دانست و اضافه کرد: خرمشهر ، شهری با پیکری خونین اما برافراشته است.

این بیانیه افزود: گرچه در روزهای نخستین تهاجم، مورد کینه ‌توزی دشمنان قرار گرفت و قامت برافراشته اش مجروح شد و اگرچه با خیانت ستون پنجم دشمن علیرغم استقامت سی و چهار روزه حماسه سازان آن زمین مقدس، به اسارت خصم درآمد اما مردان بازمانده از شهادت، عهد خون بسته بودند این سرزمین را آزاد کنند و چنین نیز شد و خون بر شمشیر پیروز شد.

بیانیه بسیج دانشجویی دانشکده فنی امیر کبیر اراک با اشاره به جمله تاریخی امام راحل که فرمودند خرمشهر را خدا آزاد کرد، اضافه کرد: آزادی خرمشهر با ایمان به خدا و رشادت مردان خدا امکان پذیر شد و اگر نبود اخلاص و صداقت الهی رزمندگان اسلام ما پیروز نمی شدیم.

این بیانیه افزود: اکنون ما حمایت خود را از ملت مظلوم بحرین که بیش از یک سال است زیر چکمه های گستاخانه نظامیان آل سعود نفس می کشند اعلام می داریم و خواستار احقاق حقوق آنان هستیم.