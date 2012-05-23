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۳ خرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۲۰

نصرالهی در گفتگو با مهر:

بیداری اسلامی منطقه نتیجه تحقق اندیشه‌های بنیانگذار انقلاب است

بیداری اسلامی منطقه نتیجه تحقق اندیشه‌های بنیانگذار انقلاب است

اراک - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استانداری مرکزی، بیداری اسلامی در منطقه را از نتایج بارز اندیشه های بنیانگذار انقلاب دانست و گفت: امروز رهبر معظم انقلاب اسلامی برای تحقق آرمان های امام راحل تلاش می کند و بیداری اسلامی، پیروزی حزب الله لبنان و مقاومت مردم غزه از نتایج تحقق این اندیشه است.

ابوالقاسم نصرالهی در گفت و گو با خبرنگار مهر در اراک، با تاکید بر اینکه واکاوی و بازخوانی اندیشه های امام راحل رسالت مهم مراکز علمی و دینی است، اظهار داشت: این شخصیت جهانی موجب احیا و پویایی سیره و سنت پیامبر اعظم(ص) و اجرایی کردن تئوری حکومت اسلامی در عالم شد که بیداری اسلامی نمونه بارز آن است. 

وی واکاوی و بازخوانی اندیشه های امام راحل  را از رسالت مهم مراکز علمی، فرهنگی، تبلیغی، رسانه ها و حوزه های علمیه دانست و تصریح کرد: امام راحل شخصیت بی نظیر قرن حاضر است که باید برای آگاهی افکار عمومی جهان از سیره رفتاری آن حضرت بیشتر تلاش کنیم.
 
وی اضافه کرد: امام راحل(ره)، رهبری بود که هیچگونه تعلق خاطری به دنیا و زندگی مادی نداشت و هر چه می گفت از خدا و ملت بود بنابراین ما باید نسل های جدید را نسبت به افکار و اندیشه های آن حضرت آگاه تر کنیم.
 
معاون سیاسی و امنیتی استاندار بیان کرد: امام خمینی(ره) با پیروی از فرهنگ نبوی، فاطمی، علوی، حسینی و مهدوی برای احیای اسلام تلاش های فراوانی کردند.
 
نصرالهی ادامه داد: افکار و اندیشه بزرگ امام راحل برای همیشه در تاریخ ماندگار است بنابراین تبیین اندیشه و شخصیت والای آن حضرت به نسل جوان ضروری است.
کد مطلب 1609591

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