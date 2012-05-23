ابوالقاسم نصرالهی در گفت و گو با خبرنگار مهر در اراک، با تاکید بر اینکه واکاوی و بازخوانی اندیشه های امام راحل رسالت مهم مراکز علمی و دینی است، اظهار داشت: این شخصیت جهانی موجب احیا و پویایی سیره و سنت پیامبر اعظم(ص) و اجرایی کردن تئوری حکومت اسلامی در عالم شد که بیداری اسلامی نمونه بارز آن است.

وی واکاوی و بازخوانی اندیشه های امام راحل را از رسالت مهم مراکز علمی، فرهنگی، تبلیغی، رسانه ها و حوزه های علمیه دانست و تصریح کرد: امام راحل شخصیت بی نظیر قرن حاضر است که باید برای آگاهی افکار عمومی جهان از سیره رفتاری آن حضرت بیشتر تلاش کنیم.



وی اضافه کرد: امام راحل(ره)، رهبری بود که هیچگونه تعلق خاطری به دنیا و زندگی مادی نداشت و هر چه می گفت از خدا و ملت بود بنابراین ما باید نسل های جدید را نسبت به افکار و اندیشه های آن حضرت آگاه تر کنیم.



معاون سیاسی و امنیتی استاندار بیان کرد: امام خمینی(ره) با پیروی از فرهنگ نبوی، فاطمی، علوی، حسینی و مهدوی برای احیای اسلام تلاش های فراوانی کردند.



نصرالهی ادامه داد: افکار و اندیشه بزرگ امام راحل برای همیشه در تاریخ ماندگار است بنابراین تبیین اندیشه و شخصیت والای آن حضرت به نسل جوان ضروری است.

