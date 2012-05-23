دستیابی محققان کشور به فرمولاسیون جدیدی برای ترکیبات افزودنی به خاک

محمود شیخ زین الدین در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره افزود: شرکت معماران توسعه سبز اسپادان از شرکتهای دانش بنیان مستقر در شهرک تحقیقاتی اصفهان به فرمولاسیون جدیدی برای ترکیبات افزودنی به خاک به صورت کامل، ماکرو و میکرو برای تقویت خاک و همچنین فرمولاسیون مایع به منظور مصرف محلول پاشی گیاهی دست یافته است.

رئیس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان ترکیبات ارائه شده را افزودنی دوستدار محیط زیست توصیف کرد و اظهار داشت: مواد اولیه ترکیبات عرضه شده مواد طبیعی و غنی سازی شده هستند که با خاصیت نانویی خود قادر است بسیاری از مشکلات کودهای شیمیایی در بخش کشاورزی را رفع کند.



وی استفاده آسان، جذب آب، عدم سمیت و با دوام بودن را از دیگر مزایای این مواد ذکر کرد و یادآور شد: آزمایشهای اولیه و بررسی فاکتورهای اساسی صورت گرفته بر روی گیاهان زینتی و گلخانه ای نتایج قابل قبولی از نظر تکمیل فاز رویشی و سبزینگی گیاه و نیز توسعه ریشه به دست آمد.



شیخ زین الدین آزمایشهای انجام شده را بر روی گیاهان "پنجه گرگی"، "پتوس" و "گوجه فرنگی" دانست و خاطر نشان کرد: ارائه نتایج فاز رویشی و زایشی نیاز به صرف زمان بیشتری دارد.