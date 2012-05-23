  1. دانشگاه و فناوری
۳ خرداد ۱۳۹۱، ۹:۱۱

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

دستیابی محققان کشور به فرمولاسیون جدیدی برای ترکیبات افزودنی به خاک

دستیابی محققان کشور به فرمولاسیون جدیدی برای ترکیبات افزودنی به خاک

رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از دستیابی پژوهشگران این شهرک به فرمولاسیون جدید برای ترکیبات افزودنی به خاک خبر داد و گفت: این ترکیبات که برای افزایش تقویت خاک تولید شد، حاوی مواد دوستدار طبیعت هستند که می تواند مشکلات کودهای شیمیایی را برطرف کند.

محمود شیخ زین الدین در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره افزود: شرکت معماران توسعه سبز اسپادان از شرکتهای دانش بنیان مستقر در شهرک تحقیقاتی اصفهان به فرمولاسیون جدیدی برای ترکیبات افزودنی به خاک به صورت کامل، ماکرو و میکرو برای تقویت خاک و همچنین فرمولاسیون مایع به منظور مصرف محلول پاشی گیاهی دست یافته است.

رئیس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان ترکیبات ارائه شده را افزودنی دوستدار محیط زیست توصیف کرد و اظهار داشت: مواد اولیه ترکیبات عرضه شده مواد طبیعی و غنی سازی شده هستند که با خاصیت نانویی خود قادر است بسیاری از مشکلات کودهای شیمیایی در بخش کشاورزی را رفع کند.
 
وی استفاده آسان، جذب آب، عدم سمیت و با دوام بودن را از دیگر مزایای این مواد ذکر کرد و یادآور شد: آزمایشهای اولیه و بررسی فاکتورهای اساسی صورت گرفته بر روی گیاهان زینتی و گلخانه ای نتایج قابل قبولی از نظر تکمیل فاز رویشی و سبزینگی گیاه و نیز توسعه ریشه به دست آمد.
 
شیخ زین الدین آزمایشهای انجام شده را بر روی گیاهان "پنجه گرگی"، "پتوس" و "گوجه فرنگی" دانست و خاطر نشان کرد: ارائه نتایج فاز رویشی و زایشی نیاز به صرف زمان بیشتری دارد.
کد مطلب 1609595

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