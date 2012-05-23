دستگاه های دولتی در بندرعباس از پرداخت عوارض شهرداری خودداری می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهران ابراهیمی بیان داشت: برابر تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و قوانین پیش از آن از جمله قانون موسوم به تجمیع عوارض، کلیه معافیت های عوارضات لغو شده و بنابر این همه مکلّف به پرداخت عوارض هستند.

ابراهیمی افزود: مطابق این قانون، همه افرادحقیقی و حقوقی و دستگاه های دولتی و غیر دولتی موظف به پرداخت عوارض هستند و قابل قبول نیست شهرداری تنها از بخش خصوصی و افراد حقیقی، عوارض خود را دریافت کند و از وصول عوارض سازمانها و دستگاه های اجرایی باز بماند.

وی اظهار داشت: برخی دستگاه ها از پرداخت عوارض شهرداری خود داری می کنند و این در حالی است که از امکانات و خدمات شهری به رایگان بهره مند می شوند و این پذیرفتنی نیست.

به گفته معاون مالی و اداری شهرداری بندرعباس، همچنین برابر مادّه های 100 و 103 قانون شهرداری ها، سازمانها و دستگاه های اجرایی باید پیش از هر گونه ساخت و ساز از شهرداری پروانه ساخت دریافت کنند ولی شماری از دستگاه ها از دریافت پروانه خوددداری و بدون مجوز، اقدام به ساخت و ساز کرده و مدعی هستند در اعتبار تخصیصی، عوارض شهرداری لحاظ نشده است.

ابراهیمی ادامه داد: با همکاری همه دستگاه ها، سازمانها، ادارات دولتی و شهروندان باشهرداری، بسیاری از گره های شهری باز می شود و خدمات نیز رونق بیشتر می گیرد.

کارکرد یکساله دفتر سرمایه گذاری شهرداری بندرعباس اعلام شد

مدیر سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی شهرداری بندرعباس، کارکرد یکساله این دفتر را اعلام کرد و گفت: افزون بر 257 میلیارد ریال، مشارکت بخش خصوصی برای ساخت طرح های عمران شهری در سال 90 جذب شده است.

جعفر غلام زاده افزود: ساخت بازار جدید ماهی فروشان و بوستان پشت بند، سینماهای 4و5 بعدی، پل های برقی عابر پیاده، ایستگاه های مکانیزه اتوبوس، مرحله نخست تلویزیون شهری، سازه های جدید تبلیغاتی و سرویس های بهداشتی پایانه مسافربری از جمله طرح های عمرانی و خدماتی این شهرداری است که با مشارکت بخش خصوصی به مرحله اجرا درآمده است.

وی اظهار داشت: شهرداری بندرعباس در تلاش است در ارتباط دو سویه با بخش خصوصی، پیشگام باشد و از ظرفیت این بخش مهم در جذب سرمایه در راستای خدمات رسانی بیشتر به شهروندان و عمران و آبادانی شهر استفاده کند.

وی تصریح کرد: جذب سرمایه بخش خصوصی، جزو اولویت های شهرداری است و این نهاد، آماده هر گونه همکاری با این بخش است و در همین راستا همسویی بیشتر با سرمایه گذاران، حذف کاغذ بازی های بی مورد و بوروکراسی اداری و بستر سازی مناسب برای جذب سرمایه بخش خصوصی در دستور کار دفتر مشارکت شهرداری قرار دارد.