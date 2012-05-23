ساخت بزرگترین مرکز فرهنگی - مذهبی شیعیان اروپا در استانبول

به گزارش خبرنگار مهر از استانبول، مرکز فرهنگی مذهبی زینبیه در محله هالکلی در نزدیکی فرودگاه استانبول جایی که اکثریت شیعیان در آنجا ساکن هستند در حال ساخت است.



ساخت این مسجد بدان سبب است که مسجد و مرکز فرهنگی فعلی در این شهر جوابگوی نیاز روزافزون شیعیان نیست.





پس از زلزله سال 1999 استانبول مسجد زینبیه ویران شد و شیعیان در مسجد موقت کنونی نماز جمعه و جماعت اقامه می‌کنند.



بنای عظیم در حال ساخت زینبیه با زیر بنای 55 هزار متر مربع است و مسجد آن ظرفیت 10 هزار نمازگزار را دارد.



قسمتهای فرهنگی این مسجد شامل کتابخانه، سالن تحقیق و مطالعه برای علاقمندان و محققانی که علاقمند به تحقیق مکتب اهل بیت (ع)هستند می باشد.

همچنین این مرکز شامل سالن کنفرانس و سالن نمایش و سینما نیز می باشد.





از نکات حائز اهمیت در این مجتمع فرهنگی ، که در رسانه های ترکیه بازتاب فراوانی داشته است، برنامه ریزی برای تبلیغات از طریق تاسیس تلویزیون و رادیو و راه اندازی روزنامه و مجله است.



پارکینگ وسیع، مهد کودک، فروشگاه بزرگ، مهمانسرا از دیگر قسمتهای در حال ساخت این مجتمع بزرگ هستند.



شیخ صلاح الدین اوزگوندوز، رئیس شیعیان ترکیه در مصاحبه با خبرنگار مهر در استانبول گفت: زیر بنا و سفت کاری این مرکز در حال اتمام است و مراحل بعدی ساخت بزودی ادامه خواهد یافت .



وی ابراز امیدواری کرد این مرکز بزرگ فرهنگی در قاره اروپا زمینه ساز رشد و اعتلای فرهنگ اهل بیت (ع) را فراهم سازد.