اعلام دستور کار نشست1+5/ امیدواریم اجلاس بغداد شروع دوره جدید باشد

به گزارش خبرگزاری مهر،سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران که غروب روز سه شنبه در محل مجلس اعلای اسلامی عراق با سید عمار حکیم رئیس و جمعی دیگر از أعضای ان ملاقات کرده بود تأکید کرد ما حس می کنیم اکنون غربی ها خودشان هم دریافته اند که زمان برای راهبرد فشار به پایان رسیده چرا که در تمام سال های گذشته کاری نمانده که آنها بتوانند علیه ملت ایران انجام بدهند و از انجام آن خودداری کرده باشند.

جلیلی با اشاره به برگزاری مذاکرات ایران و ١+٥ در بغداد این امر را نشانه قرار گرفتن عراق در مرحله ای کاملا جدید دانست که در ان این کشور می تواند نقشی مهم در حل مسائل منطقه ای و بین المللی ایفا کند.

جلیلی دستور کار مذاکرات با ١+٥ را گفتگو برای همکاری اعلام کرد و گفت: از انجا که بنای این گفتگوها بر همکاری است مذاکرات ٧ کشور موضوعات منطقه ای بین المللی و هسته ای را در بر خواهد گرفت وامیدواریم شروعی برای یک دوره جدید باشد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در بخش دیگری از سخنانش خطاب به رییس مجلس اعلای اسلامی عراق گفت: ظرفیت هایی که امروز برای ملت های ما و شما فرآهم شده محصول رنج های بسیاری است که ملت های دو کشور کشیده اند و اکنون که این موضوع به بار نشسته باید از محصول کنونی ان حداکثر استفاده را از برد.

جلیلی هم چنین بر ضرورت تقویت وحدت ملی در عراق تأکید کرد و ان را سبب تقویت و برجسته تر شدن هر جه بیشتر نقش و جایگاه منطقه ای و بین المللی عراق دانست.

عمار حکیم نیز در این دیدار میزبانی مذاکرات ایران و 1+5 را یک رویداد مهم برای عراق خواند و ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات نتیجه بخش باشد.