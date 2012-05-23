حسین محمدپورزرندی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این که 90 درصد طلب پیمانکار بوستان ولایت اسفندماه سال گذشته پرداخت شده است گفت: بدهی شهرداری به پیمانکاران تا قبل از اسفند ماه سال گذشته هزار و 200 میلیارد تومان بود که در ماه آخر سال 400 میلیارد آن پرداخت شد و در حال حاضر 800 میلیارد با بیمه و مالیات باقی مانده است.

وی ادامه داد:400 میلیارد تومان هم به معارضین ملکی بدهکار هستیم که تمامی این بدهیها تا پایان امسال پرداخت می شود.

پیمانکاران کوچک زودتر به پول می رسند / ادعای مالکیت پارک ساعی

معاون شهردار تهران با بیان این که پیمانکاران شهرداری بر اساس حجم فعالیت ها تقسیم بندی شده اند گفت: بدهی پیمانکاران را از 50 میلیون تا 100میلیون و... تقسیم کرده ایم و پیمانکاران کوچک در اولویت پرداخت ها هستند و بدهی هایشان نیز نقدی پرداخت می شود. پیمانکاران بزرگ نیز بر اساس روال بدهی هایشان را بخشی به طور نقدی و بخشی غیر نقدی دریافت می کنند.

پورزرندی اضافه کرد: معارضین ملکی حقیقی و حقوقی نیز آن تعداد که سند دارند هم تا پایان اسفند ماه سال جاری بدهی هایشان پرداخت می شود. برخی نیز مدعی هستند که شهرداری به آنها بدهکار است و ادعای مالکیت پارک ساعی و خیابان شاپور را هم از ما دارند.

اتمام تملک های پروژه بزرگراه امام علی (ع)

معاون شهردار تهران در ادامه با اشاره به معارضین ملکی پروژه امام علی (ع) گفت: تمامی معارضین ملکی این پروژه بر طرف شده است.

قطعات واگنها سرانجام ترخیص شد

پورزرندی در ادامه گفتگوی خود با مهر به ترخیص قطعات واگن های مترو اشاره کرد و گفت: مشکل ترخیص واگن ها ه یکم خرداد ماه برطرف شد و واگن ها به طور کامل ترخیص شدند .

وی افزود:هزینه ترخیص واگن‌های مترو که در گمرک مانده 20میلیارد تومان نیست بلکه هزینه ترخیص این واگن‌ها 600 میلیارد تومان است که باید نیمی از آن را شهرداری و 50 درصد آن را دولت بپردازد .

معاون شهردار تهران با اشاره به گشایش ال‌سی ویژه ترخیص واگن‌های مترو گفت: دراین سال برای ترخیص واگن‌های مترو مبلغ 450 میلیون یورو ال سی بازگشایی شد. در زمان سررسید این اسناد مدیریت شهری 25 درصد از بازگشت اعتبارات را به صورت نقدی به بانک عامل پرداخت می‌کرد اما مجبور بودیم که 75 درصد از 450 میلیون یورو را معوق کنیم. چرا که نیمی از سررسیدهای این اسناد برعهده دولت بود اما مسئولان دولتی تمایلی به پرداخت سررسید این فاینانس‌ها نداشتند.

پورزرندی با تاکید بر این که در صورتی که بانک‌های عامل با مدیریت شهری همکاری‌های لازم را داشتند هیچ وقت این واگن‌ها مدت زمان طولانی در گمرک خاک نمی‌خورد گفت: زمانی که به بانک‌ عامل مراجعه کردیم، آنها انواع درخواست ها و تضمین‌ها را برای رفع مشکلات پیش آمده مطرح کردند. به عنوان مثال در ابتدا مطرح شد که این اسناد گشایش پیدا کرده و سررسید‌های آن پرداخت نشده است. آنها تاکید کردند که اصلا کاری به عدم پرداخت تعهدات دولت ندارند و اگر واگن می خواهید باید معوقه های این اسناد اعتباری را پرداخت کنید.

معاون مالی و اداری شهرداری تهران اضافه کرد: در نهایت عنوان شد که مدیریت شهری باید 600 میلیارد تومان از اسناد را تعهد کند. در همین رابطه ابتدا املاکی را به عنوان این 600 میلیارد تومان به بانک عامل دادیم اما آنها مطرح کردند که ملک نمی خواهند در نتیجه املاک را مبایعه‌نامه کردیم و به بانک دادیم همچنین تعهد کردیم که این املاک را می فروشیم و پول آن را به بانک می‌دهیم.

وی ادامه داد: در ادامه پیگیری های مدیریت شهری، بانک‌ها از ما تضمین نامه دیگری خواستند که اتفاقا در آن قید شده بود که امضای رئیس شورای شهر تهران نیز باید وجود داشته باشد که در نهایت این تضمین نامه توسط شهردار تهران امضا و تایید شد. بانک‌ها عنوان کرده بودند که در این تضمین نامه باید عنوان شود که اگر مدیریت شهری این املاک را نفروخت مبلغ 600 میلیارد تومان از سهم شهرداری ازمالیات بر ارزش افزوده برداشته شود.

بعد از گذراز این مرحله دوباره بانک‌ها اعلام کردند که تضمین بیشتر 25درصد از چک‌های مشتریان شهرداری تهران نیز باید نزد بانک بماند که بعد مقرر شد که یک چک از سوی شرکت مترو صادر شود که پشت نویسی شده باشد. ما تمام این کارها را انجام دادیم تا واگن‌های مترو از گمرک ترخیص شود آن وقت مسئولان دولتی عنوان می‌کنند که دولت به تعهدات 50 درصدی خود در مقابل مترو عمل کرده است.

معاون شهردار با بیان این که برای ترخیص واگن ها 150 بار به بخش های مختلف بانک عامل مراجعه کرده است گفت: در آخرین مرحله مشکلی در شعبه بانک به وجود آمد که با رئیس شعبه به مدیرعامل بانک مراجعه کردیم و مشکل حل شد.

کمک 800 میلیارد تومانی شهرداری به مترو/ هزینه 16 میلیاردی حقوق کارکنان شرکت واحد

پورزرندی در پاسخ به این پرسش که چه میزان از کمک های شهرداری به مترو نقد و چه میزان غیر نقدی است گفت: شهرداری در سال جاری تنها 600 میلیارد تومان بابت ترخیص واگن ها پرداخت کرده است که تا پایان سال بیش از 200 میلیارد تومان نیز کمک کرده که جمعا 800 میلیارد است در حالی که بر اساس تجربه سال های گذشته دولت تنها 200 میلیارد به توسعه عمرانی مترو کمک کرده و نسبت کمک ها شهرداری و دولت 4 به یک است .

معاون شهردار تهران با اشاره هزینه ها شرکت بهر ه برداری مترو گفت: ‌مبلغ 220 میلیارد تومان به عنوان یارانه بلیت مترو و اتوبوس مصوب شده بود اما دولت تنها 78 میلیارد تومان از این هزینه را به مدیریت شهری پرداخت کرد و مابقی مبلغ یارانه‌ها توسط مدیریت شهری تامین شد.

پورزرندی با بیان این که واقعیت این است هرجا که دولت به تعهدات مالی خود در حوزه مترو عمل نکرده است، این مدیریت شهری بوده که بار دولت را در مقابل مترو به دوش کشیده است گفت: در بخش اتوبوسرانی اگر شهرداری کمک نکند چراغ اتوبوسرانی خاموش می ماند. شهرداری تنها 16 میلیارد تومان هزینه حقوق و دستمزد کارکنان آن را یک ماه است که اگر آن را در 14 ماه ضرب کنید رقم بالایی می شود .