  1. استانها
  2. کرمان
۳ خرداد ۱۳۹۱، ۸:۵۱

نجار:

ایمان رزمندگان دلیل آزادی خرمشهر/ فتح خرمشهر لحن دشمنان را تغییر داد

ایمان رزمندگان دلیل آزادی خرمشهر/ فتح خرمشهر لحن دشمنان را تغییر داد

کرمان - خبرگزاری مهر: استاندار کرمان ایمان و توکل رزمندگان به درگاه احدیت را عامل فتح خرمشهر دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار عصر سه شنبه در نشست شورای اداری که در جوار گلزار مطهر شهدا برگزار شد گفت: رزمندگان ایران اسلامی با ایمان، اقتدار و با توکل به ذات الهی موفق به شکست دشمن درعملیات بیت المقدس شدند.

وی ادامه داد: دلاورمردان ایران اسلامی در سوم خرداد با فتح خرمشهر توانستند اقتدار نظام را به رخ جهانیان بکشانند.

نجار تصریح کرد: بعد از فتح خرمشهر لحن دشمنان و هم پیمانان صدام تغییر کرد زیرا دیگر جهان به قدرت ایران پی برده بود و از ما هراس داشت.

نماینده عالی دولت در استان کرمان با اشاره به شهادت شش هزار نفر از رزمندگان ایران اسلامی طی این عملیات گفت: از دیگر دستاوردهای مهم عملیات بیت المقدس اسیر شدن20 هزار نفر از لشکر دشمن بود.

نجار بیان داشت: این عملیات آنقدر هوشنمندانه و با اهمیت بود که معادلات جنگ در جهان را تغییر داد.

وی با اشاره به تحریم ها گفت: امروز نیز دشمنان همچنان از راه های گوناگون در پی صدمه زدن به نظام و مردم هستند.

استاندار کرمان ادامه داد: ما باید با اتحاد و همدلی و گوش فرا دادن به فرامین مقام معظم رهبری بار دیگر دشمنان نظام را با اقتدار شکست دهیم و توطئه های شوم آنها را به ورطه نابودی بکشانیم.

نجار گفت: امسال سال" تولید ملى و حمایت از کار و سرمایه ایرانى" است و پرداختن به این امر و عملی کردن فرمایشات ولایت فقیه می تواند تاثیر شگرفی در پیشرفت ایران اسلامی داشته باشد. 

کد مطلب 1609610

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها