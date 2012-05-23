ایمان رزمندگان دلیل آزادی خرمشهر/ فتح خرمشهر لحن دشمنان را تغییر داد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار عصر سه شنبه در نشست شورای اداری که در جوار گلزار مطهر شهدا برگزار شد گفت: رزمندگان ایران اسلامی با ایمان، اقتدار و با توکل به ذات الهی موفق به شکست دشمن درعملیات بیت المقدس شدند.

وی ادامه داد: دلاورمردان ایران اسلامی در سوم خرداد با فتح خرمشهر توانستند اقتدار نظام را به رخ جهانیان بکشانند.

نجار تصریح کرد: بعد از فتح خرمشهر لحن دشمنان و هم پیمانان صدام تغییر کرد زیرا دیگر جهان به قدرت ایران پی برده بود و از ما هراس داشت.

نماینده عالی دولت در استان کرمان با اشاره به شهادت شش هزار نفر از رزمندگان ایران اسلامی طی این عملیات گفت: از دیگر دستاوردهای مهم عملیات بیت المقدس اسیر شدن20 هزار نفر از لشکر دشمن بود.

نجار بیان داشت: این عملیات آنقدر هوشنمندانه و با اهمیت بود که معادلات جنگ در جهان را تغییر داد.

وی با اشاره به تحریم ها گفت: امروز نیز دشمنان همچنان از راه های گوناگون در پی صدمه زدن به نظام و مردم هستند.

استاندار کرمان ادامه داد: ما باید با اتحاد و همدلی و گوش فرا دادن به فرامین مقام معظم رهبری بار دیگر دشمنان نظام را با اقتدار شکست دهیم و توطئه های شوم آنها را به ورطه نابودی بکشانیم.

نجار گفت: امسال سال" تولید ملى و حمایت از کار و سرمایه ایرانى" است و پرداختن به این امر و عملی کردن فرمایشات ولایت فقیه می تواند تاثیر شگرفی در پیشرفت ایران اسلامی داشته باشد.