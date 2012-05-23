بازدید وزیر امور خارجه اکوادور از اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، حسن نوریان شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص سفر هیئت اکوادور به ایران و اصفهان بیان داشت: وزیر امور خارجه اکوادور به دعوت صالحی وزیر امور خارجه ایران برای انجام پاره‌ای مذاکرات با سران جمهوری اسلامی ایران وارد کشور شده‌اند که در ابتدا به اصفهان آمده‌اند.

وی افزود: همراه وزیر اکوادور سه معاون، مشاور و دستیارانش که در مجموع 14 نفر هستند، به ایران سفر کرده‌اند.

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان گفت: این هیئت در حوزه سیاسی، اقتصادی و تمامی زمینه‌هایی که بستر همکاری وجود دارد، با مقامات کشور در تهران دیدار رسمی دارند.

وی ادامه داد: وزیر امور خارجه اکوادور به دلیل وصف اصفهان به عنوان شهری تاریخی و دیدنی تصمیم گرفت که پیش از آغاز رسمی مذاکرات در تهران به اصفهان سفر کند.

نوریان تصریح کرد: البته سفر این هیئت اکوادوری به اصفهان تنها جنبه بازدید دارد و هیچگونه مراودات دیپلماتیک را در قالب این سفر کوتاه به اصفهان ندارند.

به گزارش مهر، ریکاردو پاتینیو، وزیر امور خارجه اکوادور و هیئت همراه پس از دیداری کوتاه در هتل عباسی، با دوچرخه از آثار تاریخی اصفهان از جمله چهلستون و میدان نقش جهان دیدن کردند.