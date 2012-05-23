کاخ سفید دیپلماسی را بهترین راه حل موضوع هسته ای ایران دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره لبنان، "جی کارنی" سخنگوی کاخ سفید شب گذشته دیپلماسی را بهترین راه حل موضوع هسته ای ایران دانست.

وی افزود: رئیس جمهور آمریکا تلاشهای بسیاری در راستای بهره گیری از راه حل دیپلماتیک انجام داد و جامعه بین المللی را نیز برای حمایت از آن بسیج کرد. البته تلاشهای وی تنها به انجام مذاکرات ختم نشد و باعث شد که کشورهای مختلف درباره نحوه تعامل با ایران به وحدت برسند.

وی ادعا کرد: این تلاشها به شکل گیری ائتلافی گسترده از کشورهای موافق با اعمال تحریمهای شدیدتر علیه ایران منجر شد که اثراتی واقعی بر اقتصاد ایران و اوضاع سیاسی این کشور برجا گذاشت.

سخنگوی کاخ سفید افزود: ایرانی ها وقت زیادی ندارند و به همین دلیل برای آنها مهم است که مذاکرات را جدی بگیرند و از فرصت بازگشت ایران به جامعه بین الملل استفاده کنند.

خاطرنشان می شود موضع کاخ سفید در حالی اعلام می شود که کنگره آمریکا دو روز پیش، طرحی ضدایرانی در زمینه افزایش تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد. این مسائل به خوبی بیانگر عدم جدیت آمریکا در حل مسالمت آمیز موضوع هسته ای ایران است.