ناتو به دنبال اصلاح اشتباهات در شیکاگو/نقش کشورهای منطقه در ثبات افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پاک آیین رئیس ستاد افغانستان وزارت امورخارجه درباره ارزیابی نشست ناتو در مورد افغانستان گفت:واقعیت های موجود جهانی از جمله نارضایتی جدی مردم اروپا و آمریکا از ادامه حضور نظامی ناتو در افغانستان،بحران اقتصادی اروپا و تداوم ناکامی های ناتو در تحقق اهداف امنیتی ،موجب شد تا ناتو در شیکاگو به دنبال اصلاح اشتباهات و ترمیم حیثیت خود باشد.

وی افزود: اتخاذ تصمیماتی نظیر خروج کامل نیروهای نظامی تا سال 2014 و عدم انجام اقدام نظامی بعد از این تاریخ در افغانستان و همچنین تائید رویکرد دولت هائی که قصد خروج سریعتر از افغانستان را دارند،نشان داد که حضور کور ناتو در عراق و افغانستان برای این پیمان فاقد دستاورد مثبت بوده و این سازمان به سوی پذیرش واقعیات است.

رئیس ستاد افغانستان با بیان اینکه البته آمریکا هنوز اعضای ناتو را ملزم به ادامه دنباله روی سیاست های خود برای تامین منافع امنیتی و نظامی واشنگتن در جهان می‌داند، گفت :اگر اعضای ناتو مانند گذشته به عنوان بازوی نظامی آمریکا فعالیت کنند،نمی توانند پاسخگوی مطالبات مردم کشورهای خود باشند و بحران های اجتماعی و اقتصادی فعلی در اروپا و آمریکا ادامه خواهد یافت.

پاک آیین با اشاره به سیاست های فرامنطقه ای آمریکا و رویکرد این کشور برای تداوم حضور خود در افغانستان بیان کرد: نمی توان به نیت آمریکا برای خروج از افغانستان خوشبین بود وامضای پیمان استراتژیک این کشور با افغانستان و تلاش برای حفظ پایگاه های نظامی در افغانستان،مانع جدی برای استقرار صلح و ثبات در این کشور است.

وی افزود: در وضعیتی که اعضای ناتو در جهت حل مشکلات اقتصادی، به دنبال کاهش بودجه نظامی هستند، آمریکا هنوز متقاعد به رها کردن رقابت های نظامی در جهان و بخصوص آسیا نشده و این سیاست شکاف بین واشنگتن و بقیه اعضای ناتو را عمیق تر خواهد کرد.

پاک آیین با بیان اینکه بدون در نظر گرفتن نقش کشورهای منطقه در برقراری ثبات و توسعه در افغانستان نمی توان آینده امنیتی روشنی برای افغانستان متصور بود ، اظهار داشت: رویکرد مبتنی بر ادامه دوستی و تعامل با کشورهای منطقه، بخصوص همسایگان می تواند موجب حل تدریجی مشکلات امنیتی افغانستان باشد .

وی در پایان تصمیم دولت جدید فرانسه برای خروج سریع نیروهای خود از افغانستان را یک سیاست درست و قابل اجرا دانست و گفت: در شرایط فعلی جامعه بین الملل و افکار عمومی برای این قبیل تصمیمات احترام قائل است.