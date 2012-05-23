پاسداشت منزلت خبرنگاران مختص به روز خبرنگار نیست

به گزارش خبرنگار مهر، وحید امیری رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رودان عصر سه شنبه در جلسه هم اندیشی اصحاب رسانه در شهرستان رودان با تأکید بر نقش خبرنگاران گفت: جامعه مدیون خبرنگاران است. شاخص های خبری در کشور مطلوب است و تلاش اهالی مطبوعات و رسانه ها در جهت توسعه جامعه است.

امیری با اشاره به اینکه رسالت اطلاع رسانی بر دوش شما خبرنگاران است، اظهارداشت: اهالی رسانه اخلاق را باید سرلوحه عمل قراردهند. اطلاع رسانی شفاف و پرهیز از ایجاد تشویش از جمله وظایفی است که بر عهده شماست.

وی بر تعامل بیشتر دستگاهها با خبرنگاران تأکید و عنوان کرد: باید تعامل رسانه ها و دستگاههای اجرایی بیشتر باشد. اینکه رسانه ای بعد از انتشار خبری اقدام به درج اصلاحیه می کند نشان دهنده حسن نیت و تعهد کاری آنان است. ما معتقدیم باید عملکردهای مثبت و منفی هر دو منعکس شود. به هر حال مطلوب ها را روابط عمومی ها منعکس می کنند و شما خبرنگاران ضعفها را هم باید ببینید البته این بدان معنا نیست که خدای ناکرده تنها ضعفها و کاستی ها منتشر شود، بلکه فعالیت های مثبت و مفید برای جامعه نیز باید در رسانه انتشار یابد تا موجب ایجاد امید و نشاط در جامعه شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رودان در ادامه حمایت از خبرنگاران را لازم و ضروری دانست و گفت: به لحاظ تامین هزینه ها و حمایت ها آنگونه که باید خبرنگاران مورد توجه نیستند. دستگاههای اجرایی می توانند اصحاب رسانه را بیشتر حمایت کنند. روابط عمومی ها بازوان قدرتمند و پشتوانه خبرنگاران باید باشند. بر این باوریم که اگر اصحاب رسانه نباشند مردم از اقدامات دولتمردان مطلع نخواهند شد.

امیری رفع مشکلات خبرنگاران را از دغدغه های فرهنگ و ارشاد اسلامی دانست و افزود: تلاش ما این است که مشکلات سد راه اصحاب رسانه به حداقل برسد، ایجاد کانونی برای خبرنگاران، ایجاد فضای فیزیکی با امکانات حداقلی مورد نیاز، بیمه خبرنگاران و تحت پوشش صندوق حمایت از خبرنگاران از جمله مواردی است که در دستور کار این اداره قرار دارد. امید که خبرنگاران که رسالت آنان حقیقت مداری و شفاف سازی در جامعه است بتوانند با کمترین دغدغه نقش خود را به نحو مطلوب ایفا کنند.

در ادامه این جلسه نمایندگان رسانه های جمعی در رودان دغدغه های خود را مطرح کردند.

فرید محبی خبرنگار هفته شهروند هرمزگان گفت: تنها در روز خبرنگار نباید منزلت خبرنگاران را پاس داشت. مهم این است که همیشه از این قش پر تلاش به نیکی و بزرگی یاد شود.

وی با انتقاد از عدم همکاری برخی ادارات افزود: یا برخی ادارات عملکردی ندارند و یا اینکه نمی خواهند فعالیت هایشان را به جامعه عرض کنند، باید مکانیزمی برای تعامل بیشتر دستگاهها و رسانه ها در نظر گرفته شود.

طیبه رحیمی خبرنگار خبرگزاری ایرنا و روزنامه صبح ساحل هم در این جلسه با قدردانی از توجه رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: بحث حمایت از خبرنگاران باید جدی دنبال شود. روابط عمومی بازوی خبرنگار نیست. علیرغم اینکه راههای ارتباطی در اختیار روابط عمومی های دستگاههاست اما کمتر اتفاق می افتد که اقدام به ارسال خبر کنند.

وی با اشاره به عدم حمایت از اصحاب رسانه افزود: بسیاری از خبرنگاران تلاش می کنند و از جان مایه می گذارند اما کسانی که کمترین خدمت را به جامعه رسانه دارند از هدایای رئیس جمهوری تا تشویقات دیگر برخوردار می شوند. باید زحمات خبرنگاران ارج نهاده شود.

رحیمی حمایت ارزش رسانه های مکتوب را لازم و ضروری دانست و عنوان کرد: عدالت در توزیع آگهی ها وجود ندارد. رسانه های مکتوب نیازمند حمایت هستند و با تعامل بین رسانه و دستگاهها می توان مشکلات رسانه های مکتوب را به حداقل رساند.

علیرضا ذاکری خبرنگار ایسنا با انتقاد از برخی برخوردها با خبرنگاران گفت: برخی مدیران با وظایف خبرنگاران آشنا نیستند، متاسفانه رابطه بین ارشاد و رسانه ها آنگونه که باید قوی نبوده است. بهتر است در این رابطه تجدید نظر شود.

وی با اشاره به تشکیل کانون خبرنگاران، اظهارداشت: قبلا در خصوص دایر کردن نمایندگی خانه مطبوعات در رودان با مدیر خانه مطبوعات گفتگو شده از این رو تاکنون این امر محقق نشده و امیدواریم با تشکیل کانونی برای خبرنگاران، آنان بتوانند با هم فکری به توسعه این شهرستان بیش از گذشته کمک کنند.

ذاکری ازبر تجلیل از مقام خبرنگاران تأکید کرد و اظهارداشت: در تجلیل از خبرنگاران کاری نکنیم که بعد از 17مرداد خبرنگاران آزرده خاطر شوند بلکه آنگونه که در شأن این قشر است عمل شود.

عبدالله قدسی خبرنگار باشگاه خبرنگاران پاسداشت حرمت اصحاب قلم را وظیفه جامعه و مدیران دانست و گفت: برخی مشکلات که بروز می کند ناشی از عدم شناخت است. عدم شناخت نسبت به وظایف شغلی یا نسبت به جایگاه افراد که امیدواریم این مشکل مرتفع شود و بر برگزاری دوره های تخصصی برای خبرنگاران تأکید کرد.

غلامعباس شمس الدینی سردبیر هفته نامه سفیر جنوب و خبرنگار خبرگزاری مهر گفت: محرومیت خبرنگار از اطلاعات از بدیهی ترین ظلم هایی است که اعمال می شود. خبرنگار استقلال دارد و در این شک نکنید. در انتشار اخبار، خبرنگار به سلیقه و نگرش سیاسی افراد کاری ندارد. اما متاسفانه بعضی ها چون خودشان دچار تنگ نظری هستند به دسته بندی خبرنگاران اقدام می کنند.

وی عنوان کرد: اگر شغل خبرنگاری در فهرست مشاغل سخت قرار دارد به واسطه ماموریتهایی است که بر عهده او نهاده شده است. خیلی از متولیان هنوز نمیدانند ما در کجای این دایره هستیم.

شمس الدینی اظهارداشت: مدیران باید بدانند خبرنگاران مشاوران صدیق و مخلص و در خط انقلاب و نظام هستند. انتشار اخبار بزرگترین کمک به مجموعه دستگاههاست. حتی اخباری که جنبه انتقادی دارد، برچسب زنی به خبرنگاران تحت عناوین حاشیه ساز و غیره هیچ مشکلی را حل نمی کند بیاییم تعامل خود را با خبرنگاران بیشتر کنیم.

وی بیان داشت: تصور اینکه خبرنگاران روابط عمومی دستگاهها هستند تصور نادرستی است. برای انعکاس فعالیت ها و عملکرد در رسانه ها باید هزینه کرد زیرا هزینه رسانه ها از همین طریق باید تامین شود. رسالت خبرنگار علاوه بر صحت، دقت و سرعت انعکاس حقایق جامعه است. نمی توان به بهانه اینکه فلان مجموعه از خبرنگار ناراحت می شود، ضعف ها را کتمان کرد.

وی با اشاره بر بودجه های فرهنگی ادارات اضافه کرد: سئوال اینجاست همه ادارات و دستگاهها بودجه فرهنگی دارند. از این بودجه چقدر در راستای حمایت از نشریات محلی هزینه می شود. وقتی آگهی های مناقصه و مزایده میلیونی در اختیار نشریاتی است که کمترین پوشش خبری را از شهرستان دارند، نباید توقع داشت که خبرنگار منعکس کننده اخبار فلان دستگاه باشند.

سردبیر نشریه سفیر جنوب ادامه داد: جا دارد از بسیج سازندگی و آموزش و پرورش به عنوان دو نهادی که واقعا در حمایت از نشریات محلی فارغ از قشری نگری عمل می کنند، تشکر کنم و از سایر دستگاههای شهرستان بخواهم تعامل خود را با رسانه ها بیشتر کنند.

خبرنگار مهر در شهرستان رودان در ادامه تصریح کرد: خبرنگار مظلوم است وای اگر روزی یک جمله در نقد مدیری منتشر کند. از هر اهرمی برای تنبیه خبرنگار استفاده می کنند اگر میزان دریافتی خبرنگاران را از رسانه جویا شوید شاید معادل حقوق پنج روز یک کارمند نباشد. بعد هدیه ریاست جمهوری به کسانی تعلق می گیرد که در سایت ثبت نام کنند.

شمس الدینی در پایان با اشاره به اینکه جامعه زمانی پیشرفت می کند که سه ضلع مثلث مردم، مسئولان و رسانه با هم تعامل داشته و به صورت همگرا عمل کنند عنوان کرد: خبرنگاران شهرستانی برای کار حتی حقوق ثابت هم ندارند بنظرم اگر همه آنها هم مورد تجلیل قرار گیرند اتفاق بدی نیست.

در پایان این جلسه، ایجاد فضا و امکانات اولیه جهت فعالیت خبری، راه اندازی کانون خبرنگاران، عضویت خبرنگاران در صندوق حمایت از هنرمندان، برگزاری مراسم تجلیل از خبرنگاران به نحو شایسته و حضور نماینده خبرنگاران در شورای فرهنگ عمومی مورد تأکید قرار گرفت.