جزئیات برگزاری انتخابات مصر/ حضور 250 هزار نیروی امنیتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های خارجی، مردم مصر امروز و فردا برای انتخاب نخستین رئیس جمهور خود پس از سقوط رژیم حسنی مبارک به پای صندوق های رای می روند.

50 میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند. 250 هزار نیروی امنیتی، ارتش و پلیس تامین امنیت حوزه های اخذ رای را برعهده دارند و همچنین قضات و ناظران بین المللی نیز بر روند انتخابات نظارت دارند.

این انتخابات در 351 کمیته اصلی، 9 هزار و 334 مرکز انتخاباتی و 13 هزار و 97 کمیته فرعی برگزار خواهد شد.

تعداد قضات ناظر بر این انتخابات نیز بالغ بر 14 هزار و 509 نفر است و هزار و 200 قاضی زن نیز در عملیات نظارت بر انتخابات مشارکت دارند.

دولت مصر نیز به کارمندان وزارتخانه ها و ادارات رسمی اجازه داده است برای شرکت در انتخابات یک روز مرخصی داشته باشند.

نامزدهای حاضر در این انتخابات وابسته به جریان های مختلف لیبرال، چپگرا، اسلامی و جوانان هستند که برای تصدی 4 سال ریاست جمهوری مصر با یکدیگر رقابت می کنند.

رقابت اصلی میان "عمرو موسی"، "احمد شفیق"، "محمد المرسی" و "عبدالمنعم ابوالفتوح" است. به گفته تحلیلگران، انتخابات مصر با 2 نامزد عمرو موسی و عبدالمنعم ابوالفتوح به دور دوم کشیده خواهد شد و ابوالفتوح بیشترین شانس پیروزی در انتخابات را خواهد داشت.

در همین حال سر لشکر "محمد العصار" یکی از اعضای شورای عالی نظامی مصر اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری این کشور در کمال صحت و شفافیت برگزار خواهد شد و این شورا نتایج آن را هر چه که باشد خواهد پذیرفت.

وی خاطرنشان کرد: اگر نامزدی در دور نخست انتخابات پیروز شود شورای عالی نظامی قدرت را واگذار خواهد کرد اما اگر نامزدی نتواند حد نصاب آراء را کسب کند انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد و در روزهای 16 و 17 ژوئن برگزار خواهد شد.

2 هزار و 859 خبرنگار مصری و خارجی این انتخابات را پوشش خبری و تصویری می دهند. بنا بر اعلام کمیته عالی انتخابات مصر 9 هزار و 534 نفر از نمایندگان سازمان های حقوقی مصر و بین المللی از جمله نمایندگان اتحادیه عرب، اتحادیه آفریقا، اتحادیه اروپا و هیئت های دیپلماتیک در این انتخابات حضور دارند.